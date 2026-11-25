El futbol internacional tiene representación mexicana gracias a Mateo Chávez y este artículo te indica cómo y dónde ver EN VIVO el Sparta Praga vs AZ Alkmaar. El juego está destinado a ocurrir el próximo jueves 26 de noviembre en punto de las 14:00 horas en tiempo del centro de México. Todos los detalles de un duelo trascendental de Europa League los encontrarás a continuación.

¿Qué esperar de Mateo Chávez en el Sparta Praga vs AZ Alkmaar de Europa League?

Se entiende que ambos clubes forman parte de una tercera y hasta cuarta línea en cuanto a favoritismo de conseguir algo grande en esta Europa League. En ese sentido, este es un juego de suma importancia, pues una derrota los podría alejar peligrosamente de la zona de repechaje para clasificarse a los 16vos de final. Los checos llegan con 4 unidades y una derrota seguramente los sacaría de zona de fases finales

Por su parte, el equipo de Mateo Chávez inició con derrota, ganó dos seguidos y cayeron ante Juventus en la Fecha 4 de la Europa League. Por ello, esta jornada es de vida o muerte, pues 9 unidades de 15 son perfectas para pensar en una clasificación entre los mejores 24. Sin embargo, deben meterse a campo hostil y recuperar lo perdido en esa visita que les hicieron los italianos.

¿Dónde ver EN VIVO a Mateo Chávez en el Sparta Praga vs AZ Alkmaar de Europa League?

En los años recientes la transmisión de estos partidos en México ha sufrido diversos cambios y esto es lo que se sabe para la temporada 2026-27. Y se te recomienda preguntar directamente con los proveedores de estos servicios.

Claro Sports - Parece que ya funcionan como plataforma streaming, donde pagas para poder ver los juegos.

Parece que ya funcionan como plataforma streaming, donde pagas para poder ver los juegos. Disney+/ESPN - Ya sea solamente en TV de Paga o con el servicio streaming de Disney, accedes a ciertos partidos por jornada de esta Europa League.

Posibles alineaciones Sparta Praga vs AZ Alkmaar