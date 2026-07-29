ÚLTIMA HORA: Neymar anuncia su retiro con emotiva frase... “Mi historia ha terminado”

Las palabras de Neymar Jr., una de las mayores figuras del futbol brasileño, encienden la conversación este miércoles. Un mensaje con tono de despedida y una frase que dejó poco espacio para las dudas fue el comienzo de lo que luego terminó por confirmar. Ney se retira. “Mi historia ha terminado”, sostuvo.

Después de la victoria del Santos sobre Universidad Católica de Ecuador en la Copa Sudamericana, Neymar confirmó que su etapa con la selección brasileña llegó a su fin. El delantero, de 34 años, aseguró que ya no volverá a jugar con Brasil. “Mi historia con la selección ha terminado”, afirmó. Y agregó: “Entregué mi corazón, mi sangre y mi vida”.

Neymar ante Nigeria|REUTERS

Neymar pone fin a una etapa con Brasil

El anuncio llegó semanas después de la eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La derrota frente a Noruega marcó el último encuentro internacional del atacante. En ese partido convirtió de penal el único gol de su equipo, que terminó siendo el último de su carrera con la selección.

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Durante la conferencia de prensa, Neymar descartó cualquier posibilidad de regresar para futuras competencias. El futbolista agradeció todo lo vivido con Brasil y señaló que siente que ya cumplió su ciclo. Con esa decisión, también cerró la puerta a una posible participación en la Copa América 2028 y en el Mundial de 2030. "No tengo ganas", sostuvo.

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La selección de Brasil pierde a su máximo goleador

La salida de Neymar representa el cierre de una trayectoria de 16 años con la selección brasileña. Debutó con el equipo mayor en 2010 y terminó como el máximo goleador de su historia con 80 tantos. Además, disputó 128 partidos oficiales y conquistó la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Neymar deja un legado con Brasil tras el Mundial 2026

Las lesiones complicaron la parte final de su carrera internacional, aunque logró recuperarse para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ antes de anunciar su retiro.

Neymar se despidió de la Selección Brasileña después de caer ante Noruega en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Nueva York|Jose Luis Melgarejo

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Ahora, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti iniciará un nuevo proceso sin quien fue su principal referente ofensivo durante más de una década. Neymar se despide dejando récords, títulos y una huella importante en la historia del futbol brasileño.

