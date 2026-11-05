Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección nacional: “Portugal siempre estará en mi corazón”.

México — La camiseta número 7 queda libre. El problema para Portugal será encontrar a alguien capaz de llenar todo lo que Cristiano Ronaldo puso dentro de ella. El delantero anunció su retiro de la selección nacional y cerró una historia que comenzó en agosto de 2003, cuando todavía era una promesa de 18 años, y termina convertido en el máximo goleador y el futbolista con más partidos internacionales de todos los tiempos.

El anuncio llegó este jueves a través de sus redes sociales. Ronaldo eligió una carta de despedida para comunicar una decisión que, por su propia naturaleza, parecía inevitable, pero que terminó rodeada de controversia. Su salida de la concentración portuguesa antes de tiempo, después de quedarse sin jugar como suplente, había abierto un episodio incómodo que contrastó con la dimensión de su trayectoria.

El futbolista fue sancionado con una multa de 286 dólares y una suspensión retroactiva de 30 días. El incidente alimentó las dudas sobre su relación con el cuerpo técnico y el lugar que todavía ocupaba dentro del proyecto portugués. De acuerdo con el análisis de Jack Lang, periodista deportivo, un desencuentro con el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, habría sido uno de los factores que precipitaron la decisión.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Ronaldo probablemente habría preferido cerrar su recorrido después de levantar otro trofeo con Portugal. El Mundial de 2026 aparecía como una última oportunidad, aunque el desenlace terminó adelantándose.

En su comunicado, el delantero reconoció que entregar la camiseta que llevó durante más de dos décadas no fue sencillo.

“Ha llegado el día en que debo devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional. Nunca sentí que me perteneciera solo a mí. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”. — Cristiano Ronaldo

“Ha llegado el día en que debo devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional. Nunca sentí que me perteneciera solo a mí. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”.

La carta también tuvo espacio para sus compañeros, entrenadores, trabajadores de la federación y, especialmente, para los portugueses que acompañaron cada capítulo de su carrera. Ronaldo dejó claro que su despedida deportiva no significa abandonar el vínculo con su país.

‘Hoy, mi trayectoria en el campo con la selección nacional llega a su fin. Me voy con la cabeza bien alta, orgulloso del camino recorrido y sabiendo que lo di todo por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros’.

Los números que hicieron de Cristiano Ronaldo una leyenda de Portugal

El adiós deja una estadística que difícilmente encontrará un heredero inmediato. Cristiano Ronaldo disputó 234 partidos con Portugal y marcó 146 goles. Ningún futbolista masculino ha jugado tantos encuentros ni ha conseguido tantas anotaciones con una selección nacional.

Su registro supera por 26 apariciones al segundo futbolista con más partidos internacionales y por 20 goles a Lionel Messi, quien ocupa el segundo lugar entre los máximos anotadores históricos de selecciones.

Ronaldo consiguió 94 de sus 146 goles internacionales después de cumplir 30 años. Su debut ocurrió hace tanto tiempo que cualquier futbolista que estrene su carrera internacional en esta fecha necesitaría continuar jugando hasta finales de 2049 para superar la duración de su recorrido con Portugal.

En los grandes torneos reunió 25 anotaciones: 14 en Eurocopas, récord de la competición, y 11 en Copas del Mundo. También consiguió marcar en cinco ediciones de la Eurocopa y seis Mundiales, registros sin precedente.

Su historia con Portugal atravesó 12 grandes torneos y cinco ediciones de la Copa del Mundo, una cifra que lo convirtió en el primer futbolista en participar y marcar en seis justas mundialistas, de acuerdo con los registros citados en el material de origen.

Los títulos que Cristiano Ronaldo deja con Portugal

Ronaldo también ayudó a modificar el lugar que Portugal ocupa en el futbol internacional.

Su momento más importante llegó en la Eurocopa de Francia 2016. Portugal conquistó su primer gran título internacional después de vencer a los anfitriones en la final. Ronaldo tuvo que abandonar el partido por una lesión, pero permaneció junto a la banda, alentando y dando indicaciones a sus compañeros mientras se consumaba una de las noches más importantes del futbol portugués.

Aquel trofeo rompió una barrera histórica para una selección que había acumulado generaciones de talento sin conseguir coronarse en una gran competición.

Después llegaron las conquistas de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025. Tres títulos internacionales con Ronaldo como protagonista y capitán, suficientes para transformar el palmarés de su país.

La Federación Portuguesa de Futbol reaccionó al anuncio con un mensaje de agradecimiento a su capitán y adelantó que organizará un homenaje por su trayectoria.

‘Su eterno capitán’, fue la manera en que el organismo se refirió al delantero, al tiempo que reconoció la dimensión de una carrera que acompañó a varias generaciones de aficionados.