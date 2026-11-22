Los festejos de Boca Juniors por haber obtenido la Copa Sudamericana 2026 quedaron en segundo plano por un susto repentino. Leandro Paredes, capitán y máximo referente del equipo, perdió la consciencia mientras era entrevistado por uno de los medios de comunicación en zona mixta y encendió las alarmas.

El mediocampista argentino, que ya había abandonado el terreno de juego en el minuto 57 de partido debido a un malestar físico provocado por el intenso calor en la ciudad de Barranquilla, se desplomó sobre el césped ante la mirada atónita de los presentes. La situación obligó a los medios a cortar la transmisión en vivo de forma inmediata.

¿Cómo se encuentra Paredes tras su desmayo con Boca Juniors?

El periodista Diego Monroig, especializado en cubrir la actualidad del ‘Xeneize’, explicó cómo fue la situación que puso en alerta a todo Boca. “Se desmaya y ahí se lo llevan al vestuario. Desde que se desmaya en la zona de notas, hasta el vestuario, fue caminando por sus propios medios. Estaba bien, estaba recuperado”, relató.

Luego, continuó: “Como le costaba recuperarse en el vestuario, se sentía débil todavía, decidieron llevárselo a una clínica privada en una ambulancia. Estuvo dos o tres horas en observación con suero y con algunos estudios complementarios para descartar cualquier diagnóstico”.

Finalmente, explicó que logró recuperarse completamente: “Cerca de la medianoche, se acercó al hotel. Cenó, estuvo con algunos de sus compañeros y familiares”. Todo quedó en un simple susto y Paredes consiguió dejar atrás lo sucedido.

🚨😳 Leandro Paredes suddenly collapsed while giving an interview to DSports in the tunnel. He was immediately attended to by medical staff and is now doing well. 🙏🇦🇷 https://t.co/Q3jdeAjgR4 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 22, 2026

¿Cómo fue el título que consiguió Boca ante Atlético Mineiro?

Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. Santiago Ascacíbar abrió el marcador en el primer tiempo y Miguel Merentiel amplió la ventaja apenas iniciado el complemento, tras un desborde y centro de Sebastián Villa.

Boca Juniors Boca se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2026 (X: @BocaJrsOficial)

El conjunto brasileño buscó el descuento, pero se encontró con un Álvaro Montero que sostuvo el cero en el arco del ‘Xeneize’. Boca incluso tuvo chances para marcar el tercero y, tras el silbatazo final, Leandro Paredes levantó el trofeo como capitán del equipo.

Con este triunfo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales y se convirtió en el máximo ganador de la Sudamericana. El club argentino ya había conquistado el certamen en 2004 y 2005.