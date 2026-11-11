Lo comparan con Gilberto Mora en Honduras, pero rechazó la oportunidad de jugar en México

El futbol hondureño tiene una de sus principales promesas: Mike Anderson Arana Meléndez, un extremo de apenas 17 años llamó la atención internacionalmente y que es comparado con Gilberto Mora, quien es uno de los 5 futbolistas más caros del mundo con 18 años.

El crecimiento del nacido en Honduras con el Real España y sus primeras apariciones con su selección despertaron el interés de un equipo mexicano, aunque su entorno decidió rechazar la propuesta para darle continuidad a su desarrollo en Centroamérica, donde quieren nacionalizar a un exjugador de Chivas.

Mike Arana Mike Anderson Arana Meléndez, un extremo de apenas 17 años, llamó la atención internacionalmente (Instagram: futboldigitalhn)

El rechazo del Gilberto Mora de Honduras

De acuerdo con el periodista hondureño Jafeth Moreno, un club del futbol mexicano invitó al extremo a realizar pruebas. Sin embargo, las personas cercanas al jugador consideraron que todavía no era el momento adecuado para abandonar su país y optaron por darle prioridad a su proceso con la Selección de Honduras.

Cabe mencionar que se desconoce el equipo de la Liga BBVA MX que le realizó la invitación, pues lo único que se dio a conocer es que Mike realizaría pruebas y no un fichaje confirmado. No obstante, el futbolista de 17 años tendría otras propuestas en Sudamérica, Estados Unidos e incluso en Europa.

¿Quién es el Gilberto Mora de Honduras?

Arana nació el 22 de enero de 2009 en San Pedro Sula. Su formación comenzó en la Academia Centuriones y continuó en la Academia Pumas. Posteriormente, el Real España le abrió las puertas al primer equipo.

En marzo de 2026 recibió su primera convocatoria al combinado mayor, después de destacar con la selección Sub-17 durante el proceso clasificatorio al Mundial de Qatar.

El atacante también comenzó a destacar en la Liga Nacional de Honduras, pues el 31 de octubre marcó su primer gol en Primera División ante Juticalpa, correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026-2027.