Selección de Costa Rica tendría un nuevo futbolista naturalizado con pasado en Chivas

El buen momento de un delantero mexicano en el futbol centroamericano abrió una posibilidad que llamó la atención de los aficionados: su naturalización y representación con Costa Rica. Se trata de Ronaldo Cisneros, exjugador de Chivas y que actualmente brilla con la Liga Deportiva Alajuelense.

David Medrano, colaborador de Azteca Deportes, informó que en territorio costarricense valoran la opción de naturalizar al atacante. Sin embargo, el tema todavía no cuenta con una confirmación oficial de la Federación Costarricense de Futbol ni existe constancia pública de que el jugador haya iniciado los trámites correspondientes. El mismo caso ocurre con Juan Brunetta con México.

Ronaldo Cisneros El mexicano podría naturalizarse, pero para ello necesita otros 4 años más. (Instagram: @ronaldocm97)

El buen paso de Ronaldo en Costa Rica

El delantero llegó a la Liga Deportiva Alajuelense en agosto de 2025, después de su etapa con Querétaro. El cambio le permitió encontrar mayor regularidad y convertirse en uno de los principales referentes del conjunto rojinegro, pues suma 30 goles y 6 asistencias en 65 encuentros disputados.

Entre los logros del delantero en Centroamérica están el campeonato del Torneo Apertura 2025-2026 y la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. La continuidad del atacante también se reflejó en su contrato, pues el club extendió su vínculo hasta junio de 2028.

En veremos, naturalización del ex Chiva

Aunque el interés deportivo generó conversación, existe un requisito legal. El artículo 14 de la Constitución Política de Costa Rica establece que los ciudadanos iberoamericanos por nacimiento pueden solicitar la nacionalidad después de 5 años de residencia oficial en el territorio.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica confirma esta condición en su documento oficial sobre naturalización por residencia, donde también establece siete años para personas de otras nacionalidades. Por lo tanto, si Cisneros comenzó su estancia en agosto de 2025, tendría que cumplir el periodo mínimo de cinco años, por lo que podría solicitarla alrededor de agosto de 2030.

Ronaldo Cisneros y su representación con México

El canterano de Santos portó la playera de México en el Premundial Sub-20 de Concacaf de 2017, torneo en el que consiguió seis anotaciones en cinco partidos y obtuvo el reconocimiento de máximo goleador. Posteriormente disputó el Mundial Sub-20 de Corea del Sur, donde marcó dos tantos en cinco encuentros.