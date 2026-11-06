Los 5 futbolistas de 18 años más caros del momento y el lugar que ocupa Gilberto Mora

Gilberto Mora ya cumplió 18 años y su nombre aparece junto al de algunas de las principales promesas del futbol internacional. El mediocampista de los Xolos de Tijuana tiene una cotización de 25 millones de euros, cifra que lo mantiene entre los jugadores más valiosos de su edad. Sin embargo, todavía hay varios talentos por delante del mexicano.

De acuerdo con las valoraciones de Transfermarkt recogidas en las clasificaciones publicadas en octubre de 2026, Lennart Karl encabeza el listado de los futbolistas de exactamente 18 años más caros. Detrás aparecen jugadores que compiten en la Premier League y la Bundesliga, mientras que Mora busca seguir creciendo desde la Liga BBVA MX.

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¿Quiénes son los 5 futbolistas de 18 años más caros del momento?

1. Lennart Karl: 60 millones de euros

El mediocampista ofensivo del Bayern Múnich ocupa la primera posición. Nacido el 22 de febrero de 2008, el alemán debutó con el primer equipo durante el Mundial de Clubes de 2025, en el encuentro contra Auckland City.

Su valoración supera por 35 millones de euros la de Gilberto Mora. Es la referencia económica de esta comparación entre jugadores que ya cumplieron 18 años y todavía no llegaron a los 19.

2. Rio Ngumoha: 50 millones de euros

El extremo izquierdo del Liverpool comparte la segunda cotización más alta de este listado. Nació el 29 de agosto de 2008 y pasó por las categorías juveniles del Chelsea antes de continuar su formación con los Reds.

Su debut oficial con el primer equipo llegó en enero de 2025, frente al Accrington Stanley en la FA Cup. Actualmente, su valor duplica el del futbolista de Tijuana.

3. Ibrahim Mbaye: 50 millones de euros

El atacante de la Selección de Senegal tiene la misma valoración que Ngumoha, por lo que ambos están empatados. Nacido el 24 de enero de 2008, se formó y debutó profesionalmente con el Paris Saint-Germain.

En septiembre de 2026 llegó al Aston Villa, equipo con el que abrió una nueva etapa en el futbol inglés.

4. Honest Ahanor: 40 millones de euros

El defensa zurdo del Crystal Palace nació el 23 de febrero de 2008. Antes de llegar a Inglaterra pasó por el Genoa y el Atalanta, dos clubes en los que comenzó a construir su trayectoria profesional.

Además, tiene un vínculo con el futbol mexicano: compartió equipo con Johan Vásquez en el Genoa. Su cotización está 15 millones de euros por encima de la de Mora.

5. Konstantinos Karetsas: 35 millones de euros

El mediocampista ofensivo del Borussia Dortmund completa el quinteto. Aunque nació en Bélgica, representa a la Selección de Grecia y es otro de los jóvenes que dieron el salto desde el futbol belga hacia una de las principales ligas europeas.

Karetsas nació el 19 de noviembre de 2007, por lo que cumplirá 19 años el próximo 19 de noviembre y dejará de entrar en esta comparación.

¿Qué lugar ocupa Gilberto Mora entre los jugadores de 18 años más valiosos?

Gilberto Mora comparte el séptimo puesto, con una valoración de 25 millones de euros. Entre el mexicano y los cinco primeros aparece Nathan De Cat, del Hoffenheim, cotizado en 27 millones.

El jugador de Xolos iguala la valoración de Oskar Pietuszewski, del Porto, y Vasilije Kostov, del Estrella Roja. Como si fuera poco, es el único de los futbolistas mencionados que compite en un club fuera de Europa.