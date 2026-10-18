Gilberto Mora no se irá por 50 millones: la cifra que recibiría Xolos de Tijuana por su venta

Gilberto Mora es noticia por haber cumplido los 18 años y esto se debe a que el futbolista mexicano ya está en condiciones de poder salir de México y comenzar con su recorrido en Europa. A lo largo de estos últimos meses, diversos rumores empezaron a rodear al jugador donde ya lo colocaban en distintos clubes europeos como Liverpool o Arsenal, por ejemplo.

La cifra estimativa de salida se hablaba de unos 50 millones de dólares aproximadamente, a raíz de los grandes intereses que existen por adquirir su ficha, además de ser un talento con una gran proyección a futuro. Sin embargo, fue el periodista César Luis Merlo quien calmó las aguas y reveló detalles exclusivos sobre el futuro de Gilberto Mora.

Gilberto Mora no se irá por 50 millones de dólares

El especialista en fichajes habló en su canal de YouTube acerca de la situación actual del juvenil de Xolos de Tijuana. Entre otros tantos detalles, habló sobre la cotización del jugador, donde ciertos rumores colocaban su precio en 50 millones de dólares. Según Merlo, esta cifra es totalmente falsa y afirmó que será imposible que Mora salga de la Liga BBVA MX por un precio similar.

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En este contexto, el corresponsal pudo asegurar que “personas del mundo del futbol me dicen entre 20 y 30 millones, los jugadores valen lo que el mercado manda, lo sabremos cuando empiecen a llegar ofertas”. De esta manera, Xolos recibiría una cantidad considerablemente inferior a lo que se rumoreaba semanas atrás respecto a una futura venta de Gilberto Mora.

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¿Cuál es el valor de Gilberto Mora en el mercado?

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, Gilberto Mora tiene un valor de mercado de 25 millones de euros. Con solo 18 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana cuenta con una cotización que lo coloca entre los jóvenes mexicanos más valiosos del momento.

Sin embargo, esta cantidad es una valoración estimada y no representa el precio definitivo de una posible transferencia. De esta manera, la cifra que recibiría Tijuana dependerá de las ofertas que lleguen y de las condiciones que acuerde con el equipo interesado en contratarlo.

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¿Cuándo abre el próximo mercado de fichajes de Europa?

La próxima oportunidad para que Gilberto Mora pueda incorporarse al futbol europeo llegará en enero de 2027, cuando comience el mercado de invierno. En Inglaterra, donde juegan Liverpool y Arsenal, la ventana de transferencias abrirá el 1 de enero y cerrará el 1 de febrero.

Cabe mencionar que cada liga tiene su propio calendario de inscripciones. En Francia, por ejemplo, también se confirmó ese mismo periodo para registrar refuerzos. En este contexto, enero aparece como la siguiente ventana disponible para un eventual salto de Mora a Europa, aunque su salida dependerá de que se concrete una negociación.