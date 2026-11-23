Así como Chivas se quedó con el liderato en la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, uno de sus últimos referentes ofensivos también atraviesa un gran presente lejos de México. Armando González volvió a marcar con Olympiacos y lo hizo de una manera particular: la Hormiga necesitó apenas 34 segundos después de ingresar para convertir.

Mientras muchos se preguntan por el rival de Chivas en la Liguilla (cuartos de final), el delantero mexicano continúa sumando goles en el futbol europeo. Pues el “Otaku” convirtió en la goleada 6-2 frente al Iraklis, por la jornada 11 de la Superliga de Grecia, y alcanzó los siete tantos desde su llegada al conjunto griego.

Armando "Hormiga" González en Olympiacos (Foto: Instagram @hormiga_glez)

Armando “la Hormiga” González logró algo increíble con Olympiacos

El atacante comenzó el encuentro en banquillo y el entrenador Imanol Alguacil decidió ingresarlo al 82’, cuando el marcador ya favorecía 5-2 al Olympiacos. Apenas 34 segundos después, González aprovechó una oportunidad dentro del área y marcó.

La jugada comenzó con un envío largo desde la izquierda de Bruno Onyemaechi. La Hormiga le ganó la posición a los defensores y conectó un cabezazo hacia el primer poste para sentenciar el resultado. Ya parecen volverse costumbre sus ingresos como suplente para marcar goles.

Armando Hormiga González ZAPOPAN, MEXICO - APRIL 25: Armando Gonzalez of Chivas gestures during the 17th round match between Chivas and Tijuana as part of the Torneo Clausura 2026 Liga MX at Akron Stadium on April 25, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Simon Barber/Getty Images) (Simon Barber/Getty Images)

Con el tanto frente a Iraklis, González llegó a 7 goles en todas las competencias con Olympiacos. Su próximo desafío será el jueves 26 de noviembre, cuando Olympiacos se enfrente al AC Milan por la Europa League.

Los números de la Hormiga González en Chivas

Antes de marcharse a Grecia en agosto de 2026, la Hormiga construyó una etapa destacada en Guadalajara. Llegó a las fuerzas básicas en 2018 y consiguió 88 anotaciones en las distintas categorías juveniles.

Hormiga González La prensa griega destaca la disciplina de la Hormiga González (Olympiacos FC)

Con el primer equipo de Chivas, al que llegó en 2024, registró 29 goles: 27 en Liga MX, uno en la Concacaf Champions Cup y otro en la Leagues Cup. Su logro individual más importante fue el campeonato de goleo del Apertura 2025, cuando convirtió 12 tantos en 17 partidos.

El buen presente de Chivas previo a la Liguilla

Mientras González continúa su adaptación en Europa, su antiguo equipo también atraviesa un momento destacado. Guadalajara terminó el Apertura 2026 como superlíder con 33 puntos, 9 victorias y 7 partidos consecutivos sin perder.

El conjunto de Gabriel Milito, además, tuvo la mejor defensa del certamen, con apenas 15 goles recibidos. Ahora se prepara para disputar los cuartos de final frente a Pachuca, con la ilusión de transformar el liderato en un nuevo campeonato.