Mientras Gabriel Milito pidió calma pese al liderato, Chivas ya conoce el camino que deberá recorrer para intentar conquistar el título del Apertura 2026. Pues terminó en la primera posición de la clasificación y Guadalajara comenzará su participación en la Liguilla frente a Pachuca, equipo que consiguió el último boleto disponible para los cuartos de final.

A raíz de cómo quedó finalmente la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, los ocho clasificados ya tienen definidos sus enfrentamientos para la primera ronda de eliminación directa. La actividad comenzará el jueves 26 de noviembre, mientras que las series se resolverán el domingo 29, cuando se conozcan los cuatro semifinalistas.

Chivas recupera jugador clave para enfrentar a Pachuca en el Apertura 2026 Chivas recupera jugador clave para enfrentar a Pachuca en el Apertura 2026 (Chivas)

Chivas vs. Pachuca: detalles de la serie de cuartos de final de la Liga MX

El primer desafío del conjunto dirigido por Gabriel Milito será ante los Tuzos de Benjamín Mora. La ida se disputará en el Estadio Hidalgo y la vuelta tendrá lugar en el Estadio Akron, donde Guadalajara buscará aprovechar la ventaja de cerrar la eliminatoria frente a su afición. Fechas y horarios de la serie:

Ida: jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), en el Estadio Hidalgo.

jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), en el Estadio Hidalgo. Vuelta: domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas (tiempo del Centro de México), en el Estadio Akron.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Pachuca vs Guadalajara Salomon Rondon celebrates his goal 1-1 of Pachuca during the 6th round match between Pachuca vs (and) Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Hidalgo Stadium, on August 29, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

El liderato también le otorga una ventaja deportiva a Chivas: si el marcador global termina empatado después de los dos encuentros, avanzará a semifinales por su mejor posición en la tabla.

El Guadalajara cerró la fase regular con 33 puntos, recibió apenas 15 goles y terminó invicto en condición de visitante. Por su parte, Pachuca sumó 25 unidades y contará con Salomón Rondón, campeón de goleo del certamen.

El antecedente reciente entre Chivas de Guadalajara y Pachuca

Ambos equipos ya se enfrentaron durante el Apertura 2026. Fue en la Jornada 6, en el Estadio Hidalgo, donde protagonizaron un empate 1-1. Roberto Alvarado marcó para el Guadalajara y Rondón hizo lo propio de penal para los Tuzos.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Pachuca vs Guadalajara Guadalajara Team during the 6th round match between Pachuca vs (and) Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Hidalgo Stadium, on August 29, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Todos los cruces de la Liguilla del Apertura 2026

Con los resultados de la última jornada, quedaron confirmadas las cuatro eliminatorias de cuartos de final: