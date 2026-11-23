Mientras Gabriel Milito pidió calma pese al liderato, Chivas ya conoce el camino que deberá recorrer para intentar conquistar el título del Apertura 2026. Pues terminó en la primera posición de la clasificación y Guadalajara comenzará su participación en la Liguilla frente a Pachuca, equipo que consiguió el último boleto disponible para los cuartos de final.
A raíz de cómo quedó finalmente la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, los ocho clasificados ya tienen definidos sus enfrentamientos para la primera ronda de eliminación directa. La actividad comenzará el jueves 26 de noviembre, mientras que las series se resolverán el domingo 29, cuando se conozcan los cuatro semifinalistas.
Chivas vs. Pachuca: detalles de la serie de cuartos de final de la Liga MX
El primer desafío del conjunto dirigido por Gabriel Milito será ante los Tuzos de Benjamín Mora. La ida se disputará en el Estadio Hidalgo y la vuelta tendrá lugar en el Estadio Akron, donde Guadalajara buscará aprovechar la ventaja de cerrar la eliminatoria frente a su afición. Fechas y horarios de la serie:
- Ida: jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), en el Estadio Hidalgo.
- Vuelta: domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas (tiempo del Centro de México), en el Estadio Akron.
El liderato también le otorga una ventaja deportiva a Chivas: si el marcador global termina empatado después de los dos encuentros, avanzará a semifinales por su mejor posición en la tabla.
El Guadalajara cerró la fase regular con 33 puntos, recibió apenas 15 goles y terminó invicto en condición de visitante. Por su parte, Pachuca sumó 25 unidades y contará con Salomón Rondón, campeón de goleo del certamen.
El antecedente reciente entre Chivas de Guadalajara y Pachuca
Ambos equipos ya se enfrentaron durante el Apertura 2026. Fue en la Jornada 6, en el Estadio Hidalgo, donde protagonizaron un empate 1-1. Roberto Alvarado marcó para el Guadalajara y Rondón hizo lo propio de penal para los Tuzos.
Todos los cruces de la Liguilla del Apertura 2026
Con los resultados de la última jornada, quedaron confirmadas las cuatro eliminatorias de cuartos de final:
- Chivas (1.º) vs. Pachuca (8.º).
- Cruz Azul (2.º) vs. León (7.º).
- América (3.º) vs. Monterrey (6.º).
- Atlas (4.º) vs. Toluca (5.º).