Cuando parecía que Héctor Herrera no entraría en la alineación titular o quizás ni en la convocatoria del Houston Dynamo tras el probema en el que se metió, siendo descubierto por la policía manejando bajo los efectos del alcohol, el jugador ha librado todos esos conflictos y aparece en los 11 que enfrentarán al San José Earthquakes, este martes en los playoffs de la MLS.

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La escuadra del Houston ha viajado a California para enfrentarse en el Estadio Pay Pal, en la Ronda 1 de los playoffs, la etapa con la que comienza su fase final, y en la que gana el mejor de tres partidos en el formato de visitante-local-visitante, por lo que esté partido es muy relevante por las consecuencias que puede haber.

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round 1. let’s get to work. 💪



GAME 1️⃣: Tues., Nov 24 at 7pm 📺 @fs1, @appletv, & @foxdeportes

GAME 2️⃣: Sat., Nov 28 at HOU at 11:30am 📺 @appletv

GAME 3️⃣: Wed., Dec 2 time TBD 📺 @appletv *if necessary



Playoff… pic.twitter.com/P4oYkrc7pk — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) November 8, 2026

¿Qué pasó con Héctor Herrera por lo que fue descubierto bajo los efectos del alcohol?

El domingo se dio a conocer que Héctor Herrera- había sido detenido en un condado de Texas la noche del sábado 21 de noviembre, por manejar bajó los efectos del alcohol.

El mundialista con México no causó algún tipo de daño o estuvo involucrado en un percance, por lo que su situación de momento para no permanecer detenido, se solucionó con el pago de una fianza, quedando a la espera de una comparecencia por esa situación, que en los Estados Unidos tiene serias implicaciones.

Herrera, luego de librar prisión, pero pagando fianza y seguramente siendo castigado de manera ejemplar internamente por el club, se integró a los entrenamientos a tal punto que está en condiciones de entrar a la convocatoria.

¿A qué hora es el partido de San Jose Earthquakes ante Houston Dynamo de Héctor Herrera?

El partido de San Jose ante Houston Dynamo es esta noche de martes 24 noviembre a las 9:00 PM.