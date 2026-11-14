La Selección de Estados Unidos ya inició la búsqueda de su nuevo entrenador para afrontar el proceso de cara al Mundial 2030. Mauricio Pochettino será estratega del Manchester United, a falta de la firma, luego de haber llegado a un acuerdo para dejar su cargo en la USMNT. En este contexto, Pep Guardiola aparece como una opción concreta entre los candidatos.

El entrenador español dijo adiós al Manchester City luego de una década de títulos y, en estos momentos, se encuentra libre. La Federación de Estados Unidos busca aprovechar esta oportunidad para convencer al ex Barcelona de unirse a uno de los proyectos más interesantes del futbol de América y la situación luce favorable para la USMNT.

¿Pep Guardiola se acerca a la Selección de Estados Unidos?

Según información que compartieron Ben Jacobs y Robert Calcutt en Talksport, Guardiola estaría abierto a reunirse con la Federación de Estados Unidos para analizar la posibilidad de dirigir al combinado nacional de las Barras y Estrellas.

La fuente mencionada señala que Guardiola incluso ya tendría agendada una reunión con los directivos de la USMNT para la próxima semana y conocer detalles sobre la oferta para dirigir a Estados Unidos.

Pep Guardiola (REUTERS)

Los números que dejó Pep Guardiola en Manchester City

Guardiola cerró su etapa en Manchester City con un balance de 416 victorias, 87 empates y 90 derrotas en 593 partidos oficiales. Durante las diez temporadas que estuvo al frente del equipo, sus dirigidos marcaron 1,423 goles y recibieron 522, números que reflejan el dominio que consiguió establecer el español.

Sin embargo, su mayor respaldo está en los 20 títulos que conquistó con los Citizens: seis Premier League, cinco Copas de la Liga, tres FA Cup, tres Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Este palmarés lo convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club.

Entre sus mayores logros aparece el triplete de la temporada 2022/23, cuando ganó la Premier League, la FA Cup y la primera Champions League del Manchester City. Además, llevó al equipo a conquistar cuatro ligas consecutivas entre 2021 y 2024, algo que ningún otro club había conseguido en la máxima categoría del futbol inglés.

Pep Guardiola y Kevin De Bruyne (REUTERS)

Estados Unidos tiene un plan B si Guardiola no llega

Si bien es cierto que el estratega español es el principal objetivo del USMNT, son conscientes de que convencer a Guardiola no será nada fácil, principalmente porque nunca dirigió a una selección nacional. Por este motivo, también pensaron en un plan B en caso de que la respuesta sea negativa.

Talksport remarca que Estados Unidos también tiene como opción a Roberto Martínez, entrenador que también es de origen español y que destaca por haber dirigido a Bélgica y Portugal en distintas Copas del Mundo.