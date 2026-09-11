Pep Guardiola, entrenador de 55 años: “Al final todo se reduce a sentirse querido”

Pep Guardiola construyó una carrera marcada por los títulos, las innovaciones tácticas y una exigencia permanente hacia sus jugadores. Sin embargo, una de sus reflexiones más recordadas no estuvo relacionada con el juego, sino en el lado humano del futbol. El entrenador español habló sobre una necesidad que atraviesa a todas las personas.

“Al final todo se reduce a sentirse querido”, expresó Guardiola durante una extensa conversación en la que explicó cómo gestiona los egos y las emociones dentro de un vestuario. La declaración vuelve a tomar fuerza porque muestra el lado más humano de uno de los técnicos más ganadores del futbol.

¿Dónde dijo Pep Guardiola que todo se reduce a sentirse querido?

La frase apareció en “Una conversación con Pep Guardiola”, entrevista realizada para una campaña de Banco Sabadell en 2010. El encuentro tuvo lugar durante julio de aquel año y comenzó a difundirse en septiembre, cuando el español atravesaba una de las etapas más exitosas de su ciclo en el Barcelona.

La conversación abordó su filosofía de trabajo, la presión, las derrotas y la importancia de gestionar correctamente a cada integrante de una plantilla. Uno de los apartados fue titulado “Sentirse querido” y allí surgió la declaración.

En aquella ocasión Guardiola expresó: “Porque al final todo se reduce a sentirse querido. Se trata de hacer un trabajo que te guste y sentirte amado”, siendo esta la versión completa de la frase.

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La difícil tarea de dejar a un futbolista sin jugar

El contexto de la frase estaba relacionado con una de las decisiones más complicadas para cualquier entrenador: elegir a los titulares. Guardiola explicó que incluso después de conseguir una victoria podía marcharse preocupado por el enojo de quienes no habían tenido minutos.

El técnico podía comunicarle a un jugador los motivos tácticos por los que había quedado fuera. No obstante, el afectado podía interpretar el mensaje de una manera mucho más personal: que el entrenador quería a otro compañero y no a él.

Para Guardiola, su responsabilidad no terminaba con preparar los partidos. También debía recuperar la confianza del futbolista y volver a tenderle la mano, incluso cuando existiera un conflicto dentro del vestuario.

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Pep Guardiola considera que los futbolistas también tienen miedos

Guardiola dejó una enseñanza que puede trasladarse fuera del deporte. Detrás del salario, la fama y los títulos existe una persona que necesita confianza, reconocimiento y un sentido de pertenencia.

El técnico también reconoció que él era susceptible a las críticas y que las portadas podían influir en el ánimo de sus jugadores. Por esa razón, procuraba acercarse especialmente al futbolista que recibía menos reconocimiento.

Años después, durante su etapa en el Manchester City, volvió a expresar una idea similar al hablar sobre quienes no jugaban con regularidad. Para Guardiola, el rendimiento deportivo depende de la estrategia, pero también de conseguir que cada integrante del equipo se sienta valorado.