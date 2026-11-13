Pochettino estalla en LÁGRIMAS tras abandonar a Estados Unidos en plena concentración

Mauricio Pochettino dejará de ser el director técnico de los Estados Unidos tras el par de compromisos ante Haití por los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf y posteriormente tomará las riendas del Manchester United, pero tras anunciar su decisión no pudo contener las lágrimas en plena conferencia de prensa.

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Mauricio Pochettino rompe en llanto tras anunciar su salida de Estados Unidos

El director técnico argentino ofreció una conferencia de prensa en donde confirmó su salida del seleccionado estadounidense al que llegó en septiembre del 2024 con el firme objetivo de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Solo quiero decirles a los aficionados y a todos que muchas gracias por el apoyo, estos momentos son difíciles, no son decisiones fáciles, es lo contrario. A veces te despiden y lloras porque quieres quedarte, pero en este caso es al revés (risas). Es una decisión difícil, pero al mismo tiempo estoy emocionado por lo que viene, pero no es momento de hablar de ello, hablo todavía con el compromiso que tengo y es importante hablar de los próximos dos partidos que son importantes. El fútbol es muy rápido, necesitamos seguir adelante y mantener todas las memorias que creamos”, dijo un emotivo Pochettino.

A heartfelt thank you from Mauricio Pochettino. pic.twitter.com/a7IF7hIDHr — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 13, 2026

El técnico reconoció que sus jugadores fueron informados este jueves sobre su decisión de abandonar al seleccionado para probar suerte con el Manchester United y agradeció por las facilidades prestadas tanto por la Federación como por el staff de Estados Unidos para llevar las negociaciones a buenos términos.

“Fuimos transparentes y siempre estuvimos hablando con JT Batson y la Federación. Ayer cuando ya había cosas avanzadas con el acuerdo con el Manchester United hubo una reunión con los jugadores y todo el staff y les comuniqué la decisión. Quiero agradecerles porque comprendieron y al mismo tiempo mostraron el mismo compromiso para los próximos dos juegos”, concluyó.

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