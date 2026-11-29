La lucha por el título de la Premier League 2026/27 tendrá un nuevo capítulo este domingo 29 de noviembre. Arsenal y Manchester City se enfrentarán en el Emirates Stadium de Londres en el marco de la Jornada 12, en un compromiso que podría ser determinante de cara al futuro del certamen.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta tiene la posibilidad de ampliar su ventaja sobre uno de sus principales candidatos a arrebatarle el título. Por su parte, los Citizens tienen la necesidad de reencontrarse con la victoria, ya que solamente han rescatado un punto de los últimos 12 que disputaron en la competición.

Cabe recordar que ambos equipos ya se vieron las caras en la presente temporada. Fue en agosto, cuando los Gunners se consagraron campeones de la Community Shield tras imponerse por goleada de 3-0.

¿A qué hora juega Arsenal vs Manchester City por la Premier League?

El partido entre Arsenal y Manchester City, correspondiente a la Jornada 12 de la Premier League 2026/27, se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a partir de las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en el Emirates Stadium de Londres.

Arsenal vs Manchester City EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido

A través de TV Azteca Deportes podrás seguir todas las acciones del partido entre Arsenal y Manchester City: alineaciones confirmadas, goles, jugadas destacadas, resultado y todas las novedades de uno de los encuentros más esperados de la presente temporada de la Premier League.