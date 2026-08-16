¡Sin Pep no hay paraíso! Arsenal se corona en la Community Shield con goleada sobre el City

El futbol inglés inició formalmente su temporada con un golpe sobre la mesa por parte del Arsenal, actual campeón de la Premier League. El conjunto dirigido por Mikel Arteta firmó una actuación memorable en el Estadio de Wembley al imponerse con un categórico 3-0 sobre el Manchester City, adjudicándose la Community Shield y conquistando así su primer título del curso.

El choque representó un hito histórico para la escuadra Citizen, al convertirse en la primera derrota oficial del Manchester City desde la salida de Pep Guardiola de la dirección técnica. El cuadro celeste lució desorientado ante el ritmo vertiginoso impuesto por los londinenses desde el silbatazo inicial.

¿Cómo fueron los goles del Arsenal?

El encuentro no pudo tener un arranque más eléctrico. Al minuto 1, tras recibir un preciso pase en la apertura del partido, Riccardo Calafiori conectó un zurdazo raso y colocado que entró pegado a la esquina inferior izquierda. La jugada colectiva culminó con una definición de alta factura que sorprendió a la zaga Sky Blue antes de que pudiera asentarse en el terreno de juego.

El dominio Gunner se consolidó antes de la media hora de juego. Al minuto 28, Christos Tzolis proyectó un centro preciso al corazón del área para habilitar a Kai Havertz, quien con un remate de cabeza impecable batió la estirada de Gianluigi Donnarumma para firmar el 2-0 parcial.

Apenas arrancando el complemento, el Arsenal liquidó las aspiraciones del City. Al minuto 48, Tzolis volvió a vestirse de asistente al filtrar un balón medido hacia Martin Odegaard dentro del área; el capitán noruego no desaprovechó la oportunidad y definió con frialdad a la esquina inferior izquierda para establecer el 3-0 definitivo.

Con una exhibición redonda, el Arsenal arranca la temporada celebrando un nuevo trofeo en sus vitrinas y enviando un mensaje contundente de cara a la Premier League. Por su parte, el Manchester City deberá reajustar piezas de inmediato en el inicio de su nueva era técnica.

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Arsenal vs. Coventry

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026 Hora: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Emirates Stadium (Londres)

