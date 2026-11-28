Este fin de semana se llevará a cabo uno de los Derbis más interesantes, apasionantes y atractivos que existen en el futbol inglés y en todo el mundo deportivo. Ante tal situación, en los próximos párrafos conocerás todos los detalles respecto al Everton vs Liverpool.

La Jornada 12 de la English Premier League presentará dos duelos por demás interesantes en el terreno de juego y uno de ellos sin duda es este, pues tanto Everton como Liverpool tienen una historia de decenas de años que los hace enemigos deportivos y a nivel afición.

¿Cuál es el palmarés entre Everton y Liverpool?

Si bien tienen una de las rivalidades más grandes que existen en el futbol inglés, la realidad es que la paternidad es clara en favor del Liverpool, equipo que constantemente pelea por la cima de la clasificación general y que tiene muchas victorias con respecto a su rival.

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Y es que, de acuerdo con el portal Vivo el Futbol, en los últimos 34 compromisos de Liga entre ambas instituciones es el Liverpool quien suma 17 victorias por 14 empates y únicamente tres descalabros. Del mismo modo, en estos duelos registra 55 goles a favor por solo 26 en contra.

Esta paridad se ha visto reflejada con creces en los últimos diez partidos, mismos en donde el Liverpool se ha hecho con el triunfo en siete ocasiones por dos empates y solo una derrota. El último partido entre ambas escuadras se llevó a cabo el pasado 18 de abril, en donde los reds se quedaron con el triunfo por 2-1.

¿Cuándo y a qué hora ver el Everton vs Liverpool?

Será este domingo 29 de noviembre cuando la Jornada 12 de la English Premier League presente un Derbi más entre el Everton y el Liverpool. El juego se llevará a cabo en el estadio Everton y comenzará en punto de las 6 de la mañana para México, una transmisión que podrás seguir a través de TNT Sports.