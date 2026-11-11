Ronaldinho está a un gol de una cifra histórica: busca su anotación 300 con el Ravenna EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes

Ronaldinho está por volver a una cancha profesional y todavía tiene una cuenta pendiente con el gol. A los 46 años, el brasileño jugará con el Ravenna de Italia este domingo 15 de noviembre, frente al Forlì, con la posibilidad de alcanzar las 300 anotaciones en su carrera. Si lo consigue, lo hará más de una década después de su último partido oficial.

Lejos de las noches de Champions League con el Barcelona, el regreso será en la Serie C, la tercera división italiana, con un club del que Ronaldinho también es accionista y al que llegó por su amistad con el dueño, Ignazio Cipriani.

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¿Cuántos goles tiene Ronaldinho y por qué busca llegar a 300?

Según las cuentas que se han hecho desde su presentación, Ronaldinho suma 299 goles como profesional. Por eso, una sola anotación con Ravenna le permitiría alcanzar el número redondo que él mismo mencionó durante su presentación en agosto.

El brasileño no disputa un encuentro oficial desde septiembre de 2015, cuando defendía al Fluminense. Después anunció su retiro en 2018, aunque siguió apareciendo en partidos de exhibición. Ahora habrá puntos de por medio, porque el duelo ante el Forlì es de la Serie C.

Su trayectoria incluye el Mundial de 2002 con Brasil, el Balón de Oro de 2005 y una etapa inolvidable en el Barcelona. En México también dejó recuerdos durante su paso por Querétaro, especialmente aquella tarde en que anotó dos veces ante América en el Estadio Azteca.

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¿Cuándo juega Ronaldinho con Ravenna y dónde verlo gratis?

El partido Ravenna vs. Forlì será el domingo 15 de noviembre a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Bruno Benelli, en Italia. Azteca Deportes lo transmitirá EN VIVO y GRATIS a través de sus plataformas digitales.

El club anunció la participación de Ronaldinho, aunque los minutos que dispute dependerán de las decisiones del cuerpo técnico. No hay garantía de que consiga el gol que persigue.

Aun así, verlo otra vez en un partido oficial, once años después, ya hace especial este domingo.