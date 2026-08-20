ÚLTIMA HORA: Ronaldinho CONFIRMA su regreso al futbol profesional con este equipo de Europa

Ronaldinho Gaúcho volverá al futbol profesional a sus 46 años y se integrará al Ravenna de la Serie C italiana, equipo de la región de Emilia Romaña del que es copropietario y con el que se ha planteado marcar su último gol en un nivel competitivo.

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Ronaldinho volverá al futbol profesional a sus 46 años

El astro brasileño ya se encuentra en la ciudad de Ravena para ser presentado oficialmente como el refuerzo estelar del Ravenna Football Club 1913, aunque aun no hay una fecha oficial.

El regreso de Ronaldinho a las canchas forma parte de una estrategia comercial para impulsar la imagen del equipo de la Tercera División de Italia a nivel mundial y cuenta con el apoyo de sus socios.

Se espera que Ronaldinho pueda disputar al menos un partido oficial con el equipo en la Serie C y el propio brasileño había mostrado su entusiasmo por volver a las canchas en un evento realizado en Miami en junio pasado.

El Ravenna compartió en sus redes sociales la llegada de Ronaldinho al aeropuerto de la ciudad en donde saludó a los aficionados antes de abordar un auto de lujo.

El campeón del mundo en Corea Japón 2002 no juega profesionalmente desde 2015 cuando formaba parte del Fluminense. Previamente fue parte de los Gallos Blancos de Querétaro, equipo con el que alcanzó la Final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

Ronaldinho incluirá al Ravenna a su lista de clubes en los que ha militado a lo largo de su frutífera carrera y en donde destacan también el Gremio, PSG, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense.

En su palmarés destacan la Copa del Mundo, Copa América, un Balón de Oro, una UEFA Champions League, una Copa Libertadores, una Copa Confederaciones, entre muchos otros.

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