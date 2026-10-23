CONFIRMADO: Fecha EXACTA del regreso de Ronaldinho al futbol profesional con su nuevo equipo

Ronaldinho está de regreso para seguir derrochando calidad dentro de las canchas y luego de 11 años alejado del profesionalismo, el próximo 15 de noviembre disputará un partido profesional a los 46 años cuando su equipo, el Ravenna, se enfrente al Forli en del derbi de la ciudad por la Serie C italiana.

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Ronaldinho sale del retiro para volver a jugar en la Serie C

La última vez que Ronaldinho pisó una cancha profesionalmente fue en el 2015 con la camiseta del Fluminense y volverá a hacerlo el próximo 15 de noviembre con el Ravenna.

El astro brasileño había anunciado en junio de este año su regreso a las canchas para jugar con el equipo del que es socio accionista y presentado oficialmente como jugador del Ravenna en agosto en una ceremonia en la playa de Marina di Ravenna, pocos días antes del inicio de la temporada.

"La espera ha terminado. La magia está de vuelta", compartió el club en sus redes sociales en donde confirmó la fecha y horario del partido donde debutará Ronaldinho Gaucho.

Se trata de un evento estratégico para llamar la atención del modesto club de la Tercera División de Italia que actualmente marcha en la segunda posición del su grupo y con aspiraciones de ascender a la Serie B.

Esta será la segunda etapa de Ronaldinho en el futbol italiano tras su paso por el AC Milan entre 2008 y 2011. El brasileño también militó en equipos como Gremio, PSG, Barcelona, Flamengo, Atlético Mineiro y el Querétaro, equipo al que llevó hasta su primera Final de la Liga BBVA MX.

Ronaldinho posee un palmarés único como campeón del Mundial 2002, Copa América, Copa Libertadores, Copa Confederaciones, UEFA Champions League, Balón de Oro, entre muchos otros.

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