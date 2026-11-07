Ronaldo tendrá un nuevo heredero: anuncia que volverá a ser papá

Ronaldo Cisneros vive un momento especial fuera de las canchas. El mexicano y su esposa, Valeria Camacho, esperan la llegada de un integrante más a su familia, noticia que el futbolista decidió compartir de una manera particular: con un festejo durante un compromiso de Liga Deportiva Alajuelense. Mientras que Cristiano se despidió de la Selección de Portugal.

Después del encuentro, el exjugador de Chivas, que es seguido por Costa Rica, y su pareja publicaron fotografías en redes sociales para confirmar la noticia. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Te esperamos y ya te amamos”. La familia ya cuenta con dos hijas, Lucía y Raquel, por lo que esta espera representa la llegada de su tercer hijo, quizá su heredero en el futbol.

Ronaldo Cisneros El exjugador de Chivas y su pareja publicaron fotografías en redes sociales para confirmar la noticia. (Instagram: @ronaldocm97)

La dedicatoria de Ronaldo en su gol

El anuncio ocurrió durante el encuentro entre Alajuelense y Escorpiones de Belén. Al minuto 25, el mexicano consiguió el tanto del empate y tomó el balón para colocarlo debajo de su camiseta, un gesto que en el futbol suele representar la espera de un bebé.

El partido terminó con una victoria de 4-1 para el conjunto rojinegro. Después del compromiso, el futbolista compartió imágenes junto a Valeria Camacho y sus hijas, además de fotografías relacionadas con la llegada del bebé.

Esta noticia llega en un buen momento para el canterano de Santos Laguna, pues en el reciente torneo suma 7 goles y compite por el reconocimiento individual de máximo goleador junto con Joaquín Alonso Hernández.

La buena noticia de Ronaldo tras una pérdida

El 5 de junio de 2026, el delantero comunicó mediante sus historias de Instagram que el bebé que esperaban dejó de crecer algunas semanas antes. En aquel mensaje, agradeció el respaldo de sus familiares y amigos durante el proceso.

“Quiero comunicar que nuestro bebé dejó de crecer hace algunas semanas; han sido semanas difíciles”, escribió el futbolista. La pareja había compartido previamente la ilusión de convertirse nuevamente en padres, pero en junio comunicó la interrupción del embarazo. Cinco meses después, ambos dieron a conocer esta nueva noticia.