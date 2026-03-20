CONFIRMADO: Chivas lo dejó ir y ahora está cerca de ser el líder de goleo del Clausura 2026

Ronaldo Cisneros no tuvo el rendimiento esperado durante su paso por las Chivas y en 81 partidos solo pudo convertir 11 goles que lo llevaron a abandonar la institución, probando suerte en Querétaro y ahora en el futbol de Costa Rica en donde vive un gran momento peleando por el título de goleo de la Primera División.

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Ronaldo Cisneros y su lucha por el título de goleo en Costa Rica

Ronald Cisneros llegó a la Liga Deportiva Alajuelense en para el Apertura 2025 y desde sus primeros pasos se ha convertido en un elemento clave ganando títulos como el torneo costarricense y la Copa Centroamericana de la Concacaf.

En su segundo torneo, Cisneros se encuentra peleando el campeonato de goleo de la Primera División de Costa Rica tras convertir cuatro tantos en 12 Jornadas, solo uno por debajo del cubano Marcel Hernández que ha marcado cinco tantos para el Herediano.

Cisneros comparte vestidor en Alajuelense con otro mexicano y exjugador de Chivas como Ángel Zaldivar, quien llegó este torneo al equipo procedente de los Bravos de Juárez y ha logrado marcar tres tantos en 10 partidos.

Cisneros pelea el título de goleo con Erick 'Cubo' Torres, otro mexicano y exjugador de Chivas que milita para Liberia y ha convertido cuatro goles para su equipo.

|Instagram Ronaldo Cisneros / @ronaldocm97

Liga de Costa Rica, un destino atractivo para jugadores mexicano

La Primera División de Costa Rica se ha convertido en un destino atractivo para los mexicanos y actualmente hay registrados 18 futbolistas aztecas.

En la tabla de goleo se encuentran ocho mexicanos con al menos un gol anotados en el presente Clausura 2026 y buscarán competir por el título de máximo anotador del futbol tico.

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