Jorge Jesús habla por segunda vez de Cristiano Ronaldo: “Solo porque era él”

Mientras que Georgina Rodríguez dio pistas sobre el conflicto entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal, con Jorge Jesús a la cabeza, el entrenador volvió a hablar sobre lo sucedido y explicó por qué considera que la situación se convirtió en un problema mayor. El director técnico también se refirió a un posible regreso del delantero.

Así como muchos se preguntan por el sueldo de Jorge Jesús y lo ocurrido con CR7, el entrenador portugués se refirió nuevamente al episodio que terminó con la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración. Esta vez, explicó que la polémica estuvo relacionada con el hecho de que el delantero calentó y después no ingresó al partido.

|REUTERS

¿Jorge Jesús se disculpará con Cristiano Ronaldo?

Jorge Jesus dejó claro que no tiene previsto disculparse por lo ocurrido con Cristiano Ronaldo. El DT sostuvo que no considera que exista un motivo para hacerlo. “No le pido disculpas a nadie”, afirmó Jorge Jesus. Pues considera que hay muchos jugadores que calientan y luego no ingresan al terreno de juego.

TE PUEDE INTERESAR:



“Solo porque era él. “¿Cuántos jugadores calentaron hoy y no entraron? ¿Cuántos? ¿Va a haber un problema con alguno de ellos? No”, explicó el entrenador.

Crédito: Mexsport

¿Jorge Jesús permitirá el regreso de Cristiano Ronaldo?

Aunque descartó disculparse, Jorge Jesus no cerró la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo a la Selección de Portugal. Por el contrario, aseguró que el delantero puede volver cuando quiera si continúa jugando y desea representar nuevamente a su país. También explicó que considera que lo ocurrido fue un malentendido que puede solucionarse.

Jorge Jesus incluso manifestó su deseo de que Cristiano Ronaldo pueda terminar su etapa con Portugal como él decida. El técnico recordó que desde su primera convocatoria le había transmitido que necesitaba contar con él, jugando o sin jugar.

Jorge Jesús fue presentado como nuevo entrenador de Portugal|Crédito: @selecaoportugal / X

Explicación resumida del conflicto Cristiano Ronaldo - Jorge Jesús

La polémica comenzó después de que Cristiano Ronaldo calentara durante un partido de Portugal ante Noruega y finalmente no ingresara. Posteriormente, Jorge Jesus habló públicamente sobre la decisión.

Después de escuchar esas declaraciones, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa y publicó un mensaje en el que aseguró que posteriormente explicaría las razones que lo llevaron a dejar al equipo nacional. Portugal cerró esta Fecha FIFA con cuatro victorias consecutivas, sin CR7.

