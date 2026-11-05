Estos fueron los rivales a los que Julián Quiñones le anotó con México en 2026

Aunque en Arabia Saudita ha bajado el aporte goleador de Julián Quiñones, nadie duda que el aporte goleador de “La Pantera” fue espectacular durante 2026. De hecho, con la Selección Nacional de México, el delantero consiguió marcar ante varios rivales durante sus compromisos internacionales del año.

Así como Julián Quiñones terminó en un buen puesto en el Balón de Oro 2026, este año también fue clave para la Selección Mexicana de la mano de Javier Aguirre, hoy reemplazado por Rafa Márquez. Pues el atacante del Al-Qadsiah FC anotó en 4 de los 5 partidos del Mundial. Con 29 años, el ex América ha dejado claro que tiene grandes cualidades de goleador.

La Pantera” marcó 4 goles en los 5 partidos del Mundial incluidos en la lista.

La Pantera” marcó 4 goles en los 5 partidos del Mundial incluidos en la lista. La Pantera” marcó 4 goles en los 5 partidos del Mundial incluidos en la lista. (Facebook: Selección Nacional de México)

Todos los goles de Julián Quiñones con México en 2026: rivales

“La Pantera” marcó 4 goles en los 5 partidos del Mundial incluidos en la lista. En cambio, no consiguió anotaciones en los 4 encuentros amistosos. Estos fueron los partidos de Julián Quiñones con la Selección Mexicana durante 2026 y su aporte goleador:

Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica (anotó gol; 79 minutos jugados).

México 1-0 Corea del Sur (no anotó gol; 84 minutos jugados).

República Checa 0-3 México (anotó gol; 90 minutos jugados).

México 2-0 Ecuador (anotó gol; 80 minutos jugados).

México 2-3 Inglaterra (anotó gol; 81 minutos jugados).

Amistosos

México 0-0 Portugal (no anotó gol; 44 minutos jugados).

México 1-1 Bélgica (no anotó gol; 69 minutos jugados).

México 1-0 Australia (no anotó gol; 30 minutos jugados).

México 5-1 Serbia (no anotó gol; 58 minutos jugados).

¿Por qué Julián Quiñones juega en México si nació en Colombia?

Julián Quiñones nació en Colombia, pero obtuvo la nacionalidad mexicana en octubre de 2023, después de vivir varios años en México y desarrollar allí su carrera profesional.

El delantero jugó en equipos como Atlas y América, donde consolidó su trayectoria en la Liga BBVA MX. También ha expresado su agradecimiento a México por las oportunidades que recibió y por el arraigo que construyó en el país.

En el ámbito deportivo, Quiñones pudo representar a México porque sus antecedentes internacionales con Colombia correspondían a categorías juveniles. De este modo, el conjunto azteca ha podido disfrutar de sus goles.