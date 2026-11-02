CONFIRMADO: Los números de Julián Quiñones que DESTROZAN a Cristiano Ronaldo

El mejor jugador mexicano del momento Julián Quiñones continúa encendido en el futbol asiático. Este lunes, el atacante azteca se convirtió en la gran figura de su equipo en la Liga de Campeones de la AFC al firmar un doblete en la contundente goleada del Al Qadsiah por 5-0 sobre Al Gharafa de Catar.

Con esta destacada actuación, Quiñones alcanzó la impresionante marca de 10 goles y 5 asistencias en todas las competencias durante la presente temporada 2026-27.

Julián Quiñones por encima del astro portugués Cristiano Ronaldo

El rendimiento del atacante de la Selección Mexicana no solo lo consolida como el motor ofensivo de su escuadra, sino que coloca sus registros individuales por encima de los del astro portugués Cristiano Ronaldo. En lo que va del curso con Al Nassr, el delantero portugués contabiliza 8 anotaciones en total, quedando por debajo de la producción combinada del delantero azteca en el balompié de Medio Oriente.

Julián Quiñones - 10 goles y 5 asistencias - Al Qadsiah

Cristiano Ronaldo - 8 goles y 0 asistencias - Al Nassr

Juliá Quiñones con las puertas abiertas en la Selección Mexicana

El brillante momento que vive Julián Quiñones en territorio saudí no pasa desapercibido en el seno del combinado nacional. El atacante se perfila como una de las piezas estelares en la próxima lista de convocados del estratega Rafael Márquez para la Fecha FIFA.

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En dicha ventana internacional, la Selección Mexicana se medirá en una eliminatoria de alto riesgo frente a Jamaica, donde se jugará el boleto para las semifinales de la Concacaf Nations League. Ante la exigencia del compromiso, la cuota goleadora y el ritmo competitivo de Quiñones representan un argumento de peso para comandar el ataque del conjunto azteca en la búsqueda del pase a la antesala del título.

Jamaica vs México - National Stadium - 14 de noviembre

México vs Jamaica - Estadio BBVA - 17 de noviembre

