¡Orgullo Azteca! Las posiciones finales de Julián Quiñones y Scarlett Camberos en el Balón de Oro 2026

El futbol internacional está celebrando la gala del Balón de Oro 2026, organizada por la prestigiada revista France Football en conjunto con la UEFA, donde Julián Quiñones y Scarlett Camberos fueron reconocidos en el puesto 28 (varonil) y 21 (femenil) en la categoría del mejor jugador de la temporada. Motivo de festejo por el histórico reconocimiento a dos figuras del futbol azteca.

Posiciones históricas: Julián Quiñones en el #28 y Scarlett Camberos en el #21

El atacante mexicano Julián Quiñones, que juega en el equipo de Al-Qadsiah, logró colarse en la élite mundial del futbol varonil al ser votado en la posición 28 del ranking global, destacando tras su brillante desempeño colectivo tanto en la liga como a nivel selección, quedando por arriba de William Saliba y Sadio Mané.

Ranked at the 28th place of the 2026 Ballon d’Or @julian_quiones3 @Alqadsiah @miseleccionmx #ballondor https://t.co/AogovWAYEV — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Por su parte, la delantera de las Águilas del América, Scarlett Camberos, firmó una actuacion histórica para la Liga BBVA MX Femenil al ubicarse en el puesto 21 de la votación para la mejor jugadora del planeta. Este logro consolida el crecimiento vertiginoso del futbol femenil en nuestro país y pone el nombre de México en lo más alto de la pasarela internacional.

Ranked at the 21st place of the 2026 Women’s Ballon d’Or @scarnefer @AmericaFemenil @Miseleccionfem #ballondor https://t.co/meeAg7OyXR — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

¿Cómo se eligen a los ganadores del Balón de Oro?

El codiciado trofeo no se entrega al azar; responde a un riguroso sistema de votación global diseñado para premiar a la excelencia durante toda una temporada completa.

El jurado especializado: Un comité de 100 periodistas especializados de las primeras 100 naciones del ranking FIFA (y 50 para la categoría femenil) emite su voto de forma individual.

Un comité de de las primeras 100 naciones del ranking FIFA (y 50 para la categoría femenil) emite su voto de forma individual. Sistema de puntuación: Cada periodista elige a sus 10 futbolistas favoritos de la lista de 30 nominados. La primera posición otorga 15 puntos, la segunda 12, la tercera 10, y así sucesivamente hasta la décima posición (1 punto). Al final, quien acumule más unidades se corona.

TE PUEDE INTERESAR:



Los 3 criterios clave de evaluación

Para otorgar sus votos, los jurados deben basarse estrictamente en tres parámetros fundamentales: