Las nuevas joyas en la delantera que Rafa Márquez podría convocar con México para 2027

Así como Rafa Márquez atravesó un complejo comienzo como entrenador, el nuevo ciclo de la Selección Nacional de México abre interrogantes sobre qué jóvenes podrían llegar ante lesiones y cambio generacional. Se sabe que en el ataque estará la larga ausencia por lesión de Raúl Jiménez y otros movimientos que obligan al DT a cambiar.
Mientras que muchos se preguntan cuánto tiempo le falta a Juan Brunetta para poder representar a México, otros nombres empiezan a ganar fuerza por su corta edad, sus goles y su recorrido en categorías inferiores. Tahiel Jiménez y Alí Ávila sobresalen entre las alternativas que podrían dar el salto al equipo mayor.
Los más jóvenes que podrían llegar a la Selección Nacional de México
- Tahiel Jiménez (Santos Laguna, 20 años): El delantero ha ganado protagonismo en el Apertura 2026 gracias a una racha goleadora que incluyó un doblete ante Atlético de San Luis y un triplete frente a Querétaro. Ha jugado el Mundial Sub-17 de 2023 y el Sub-20 de 2025.
- Alí Ávila (Querétaro, 23 años): Después de pasar por Monterrey y Pumas, el atacante encontró continuidad con los Gallos Blancos. Ha marcado goles en la Liga BBVA MX y fue subcampeón del Mundial Sub-17 de 2019.
- Stephano Carrillo (Feyenoord, 20 años): El exdelantero de Santos Laguna juega en Europa fue el máximo goleador del Premundial Sub-17 de Concacaf de 2023. Su continuidad en Feyenoord podría ser clave.
- Juan Carlos Martínez Jr. (Querétaro, 16 años): Aunque es muy joven, promete ser un proyecto clave para la Selección Mexicana, aunque aún está en desarrollo.
Otros nuevos rostros no tan jóvenes, y juveniles que ya conocen la Selección Mexicana
- Armando “Hormiga” González (Olympiacos, 23 años): Con la Selección Mexicana ya participó en el Mundial de 2026, pero ahora busca ganarse el puesto de delantero titular.
- Santiago Sandoval (Chivas, 19 años): Es uno de los jóvenes del Guadalajara que ya tuvo una oportunidad con la Selección Nacional de México.
- Hugo Camberos (Chivas, 19 años): Ya recibió llamados de Márquez y ha destacado en categorías inferiores.
- Isaías Violante (América, 23 años): Aporta juego por las bandas, ya ha jugado tanto con Aguirre como con Rafa Márquez.
- Gilberto Mora (Xolos, 18 años): El mediocentro del Tijuana ya jugó el Mundial 2026 y hoy es el nuevo 10 de la Selección Mexicana.