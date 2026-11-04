Rafael Márquez, DT de la Selección Mexicana: “Las oportunidades a veces son circunstancias y hay que tomarlas”

Así como se habla de los resultados de Rafa Márquez en México, el entrenador también compartió algunas de las experiencias que marcaron su carrera como futbolista y ahora como director técnico. En una charla con jóvenes en la Ciudad de México, el histórico capitán habló sobre las oportunidades, la perseverancia y la importancia de aprender de los errores.

Mientras estrellas como Memo Ochoa dejaron frases célebres, Márquez aprovechó el espacio para transmitir consejos a los 10 mil becarios que asistieron a México Siglo XXI 2026. El actual entrenador de la Selección Mexicana sostuvo: “Las oportunidades a veces son circunstancias y hay que tomarlas”.

Rafa Márquez reflexionó sobre las adversidades y el éxito

“Las oportunidades a veces son circunstancias y hay que tomarlas y aun así, sin saber si estás o no preparado, hay que confiar en uno mismo para que esas oportunidades a veces las dejamos pasar y nunca vuelven más”, explicó.

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También habló sobre el esfuerzo necesario para alcanzar objetivos y recordó los títulos que consiguió durante su carrera, incluidas sus dos Champions League. Márquez dice que los resultados no llegan de inmediato y requieren constancia. El exdefensor también destacó la importancia de reconocer los errores con humildad para adquirir experiencia y fortalecerse.

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Mejores frases de Rafa Márquez, DT de México

Sobre las oportunidades: “Las oportunidades a veces son circunstancias y hay que tomarlas”.

“Las oportunidades a veces son circunstancias y hay que tomarlas”. Sobre confiar en uno mismo: “Hay que confiar en uno mismo”.

“Hay que confiar en uno mismo”. Sobre alcanzar los sueños: “Hoy en día queremos las cosas rápidas y si no salen desistimos de eso y aquí no hay caminos cortos, no hay atajos para poder conseguir sueños, metas, y la verdad es que hoy en día volteo hacia atrás y veo lo que pude conseguir y digo ‘gracias’”.

“Hoy en día queremos las cosas rápidas y si no salen desistimos de eso y aquí no hay caminos cortos, no hay atajos para poder conseguir sueños, metas, y la verdad es que hoy en día volteo hacia atrás y veo lo que pude conseguir y digo ‘gracias’”. Sobre los errores: reconocerlos “te hace más fuerte, te da mayor experiencia”.

reconocerlos “te hace más fuerte, te da mayor experiencia”. Sobre dirigir a México: “Es muy difícil decirle no a México”.

Rafael Márquez fue auxiliar de Javier Aguirre durante el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana con el objetivo de encabezar el proyecto hacia 2030. Como jugador, destacó especialmente en el Barcelona, donde ganó dos Champions League, cuatro Ligas de España y un Mundial de Clubes.