Uno de los rumores que sacudió al futbol mexicano tiene como protagonista a Julián Quiñones y al Paris Saint-Germain. Diversos reportes indicaban que el conjunto francés estaba interesado en los servicios del delantero del Al Qadsiah, sin embargo, todo parece indicar que nunca ha existido una comunicación entre ambas partes, al menos hasta el momento.

Si bien es cierto que Luis Enrique, entrenador del PSG, destacó la calidad de Quiñones, la información más reciente señala que no hubo contactos concretos para formalizar una oferta por el mexicano. No obstante, hay varios motivos que alejan al jugador de la Selección Mexicana de Francia y uno de ellos es el tema económico.

PSG no estaría dispuesto a pagar lo que pide Al Qadsiah

Quiñones es un futbolista muy bien valorado en Arabia Saudita y su club lo ha hecho notar en más de una ocasión. Por esta razón, no dejarán ir fácil a uno de sus mejores futbolistas y es que cualquier equipo que desee contar con sus servicios deberá pagar como mínimo unos 100 millones de dólares.

Teniendo en cuenta su edad, su potencial y demás factores, pocos clubes ven atractiva esta posibilidad. Además, Quiñones tendría un rol secundario en el PSG, ya que llegaría para suplir las recientes bajas de jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué. Si bien es cierto que podría ser titular estos primeros meses, el mexicano correría por detrás una vez ambos jugadores regresen de sus respectivas lesiones.

Julián Quiñones Julián Quiñones celebra su gol (@Alqadsiah)

PSG busca otras opciones en el horizonte

Otro punto negativo para el posible fichaje de Quiñones por el PSG es que el conjunto de la capital francesa estaría barajando otras opciones ante la alta demanda económica que promete la contratación del delantero mexicano. En este contexto, desde Portugal informan que el cuadro parisino estaría interesado en fichar a Gianluca Prestianni.

El joven talento argentino que tiene el Benfica se perfila como una opción tentadora para el PSG, ya que sumaría a un futbolista con gran proyección a sus filas. A pesar de que esta temporada ha destacado por sus números: 15 goles y 9 asistencias en 25 juegos, el delantero se ha hecho conocido por su cruce con Vinicius Júnior en un Benfica vs Real Madrid por UEFA Champions League.

¿Qué dijo Luis Enrique sobre el posible fichaje de Julián Quiñones?

Tras el empate del PSG ante la Roma por la quinta jornada de la UEFA Champions League, Luis Enrique fue cuestionado por el supuesto interés del conjunto francés en Julián Quiñones. El entrenador español no quiso entrar en detalles sobre la posibilidad de contar con el delantero mexicano, aunque su respuesta llamó la atención.

“En la carpeta del PSG están todos los grandes jugadores del mundo”, manifestó Luis Enrique. Si bien es cierto que el estratega no descartó la posibilidad de que Quiñones esté en el radar del cuadro parisino, tampoco confirmó que su equipo tenga intenciones de ficharlo en el próximo mercado de invierno.