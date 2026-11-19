Falta cada vez menos para la final de la Copa Conmebol Sudamericana y la tensión comienza a sentirse en los dos equipos que buscarán el título. Atlético Mineiro viajó este miércoles a Colombia para enfrentar a Boca Juniors, pero antes de partir recibió un mensaje contundente de uno de los referentes de su hinchada.

Así como se viralizó un video espectacular de Neymar en Brasil, desde ese país también llegan algunas imágenes que no son del todo buenas. En esta ocasión, un representante de Galoucura, una de las principales hinchadas organizadas del Galo, encaró al arquero Everson y le exigió al plantel que no vuelva a perder una final.

Mineiro.jpg (Foto: @Libertadores)

La barra de Atletico Mineiro le dejó este recadito a los jugadores

Esto pasó en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, durante la despedida del equipo antes de viajar a Barranquilla. El fan le recordó a Everson que el club había perdido 4 de sus últimas 5 finales y que no podía sufrir una nueva derrota.

“Van a jugar contra Paredes, que hizo un gol en la semifinal y lo festejó como si fuera una final. Van a jugar contra un equipo aguerrido. Si los jugadores salen a jugar como Cenicienta, el equipo no va a ganar”, expresó.

🔥🇧🇷 "Van a jugar contra #Paredes, un tipo duro que ya hizo un gol en semifinal. Ellos juegan como hombres y van directo a ganar... ustedes juegan como Cenicienta, si lo vuelven a hacer, los vamos a estar esperando" La barra de Mineiro APRETÓ a sus jugadores a 2 días de la final contra #Boca 🏆🇨🇴 — 𝘽𝙤𝙘𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 (@BocaJrsCT) November 19, 2026

El fanático también habló del esfuerzo económico de los simpatizantes que acompañarán al equipo en Colombia y dejó en claro lo que esperan de los futbolistas: “Queremos que esto sea por el escudo, que los muchachos lleguen allá y jueguen como hombres. Nosotros no estamos yendo allá para perder, ellos están yendo para ganar”.

La advertencia terminó con una última exigencia: “Si los muchachos juegan como Cenicienta, estamos muy mal. Acá también los vamos a recibir. ¡Jueguen como hombres, hermano!”.

Final Copa Sudamericana: Atlético Mineiro vs Boca Juniors La HORA EXACTA para ver EN VIVO la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors (Instagram: Boca Juniors)

Atletico Mineiro se prepara para la final con Boca Juniors

El equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez emprendió viaje este miércoles con todo el plantel del primer equipo. La delegación del Mineiro llegó a Colombia alrededor de las 20:00, hora local, y se hospedará en el hotel Hilton Garden Inn. El plan contempla entrenamientos el jueves y viernes en la sede de la Federación Colombiana de Futbol.

Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana este sábado 21 de noviembre, desde las 16:30 (tiempo del Centro de México), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla