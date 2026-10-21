La Liga BBVA MX abasteció de jugadores a uno de los equipos finalistas de la Conmebol Sudamericana

Mientras que muchos se preguntan sobre el líder de la tabla de goleo de la Liga BBVA MX, cinco futbolistas con pasado en el futbol mexicano forman parte del plantel de Boca Juniors que alcanzó la final de la Copa Sudamericana 2026. Los jugadores tuvieron experiencias en distintos clubes de México.

Así como la Liga MX tiene partidos este miércoles, el torneo continental entra en su etapa decisiva con el Xeneize como uno de los protagonistas. El equipo argentino consiguió su boleto a la definición tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y remontar el marcador global por 3-2. Entre sus filas hay ex jugadores de México.

Uno por uno, todos los futbolistas con pasado en la Liga BBVA MX que juegan en Boca Juniors

Adam Bareiro: el delantero paraguayo tuvo un paso por Rayados de Monterrey de la Liga MX, donde disputó 8 partidos y marcó 1 gol. Actualmente no juega con Boca Juniors debido a una lesión en la espalda.

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Ángel Romero: el atacante paraguayo vistió la camiseta de Cruz Azul, donde disputó 39 partidos y anotó 5 goles. En la serie contra Vasco da Gama no ingresó en la vuelta y tuvo pocos minutos en el encuentro de ida.

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Enner Valencia: el delantero ecuatoriano jugó para Pachuca, equipo con el que registró 47 partidos y 26 goles. En la eliminatoria frente al conjunto brasileño disputó los 90 minutos de la ida y 15 en la vuelta.

Enner Valencia protagonizó una pelea con Luis Quiñones|Crédito: Pachuca / X

Milton Giménez: el atacante argentino pasó por Necaxa en la Liga MX, donde participó en 38 partidos y consiguió 9 anotaciones. No tuvo minutos en ninguno de los dos encuentros de la serie semifinal.

EL GOL DE PAREDES AL MINUTO 88', ME VUELVO ABSOLUTAMENTE LOCO https://t.co/ujHMwrdewr — Expe (@Expefutbol) October 21, 2026

Tomás Belmonte: el mediocampista argentino defendió los colores de Toluca. En su etapa con los Diablos Rojos disputó 31 partidos y marcó 2 goles. Actualmente está lesionado.

(L-R), Diego Valdes of America and Tomas Belmonte of Toluca during the game Toluca vs America, corresponding to Round 09 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Nemesio Diez Stadium, on September 24, 2023.



(I-D), Diego Valdes de America y Tomas Belmonte de Toluca durante el partido Toluca vs America, correspondiente a la Jornada 09 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Nemesio Diez, el 24 de Septiembre de 2023.|Adrian Macias/Adrian Macias

Boca Juniors jugará la final de la Conmebol Sudamericana

Boca Juniors selló su clasificación con una victoria por 3-1 sobre Vasco da Gama en Brasil. Lautaro Di Lollo abrió el marcador, Miguel Merentiel amplió la ventaja, José Luis Rodríguez descontó y Leandro Paredes sentenció el resultado con un potente remate desde fuera del área en los minutos finales.

Con el 3-2 global, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena avanzó a la final de la Copa Sudamericana 2026. Su rival saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque y se enfrentarán en Barranquilla. Hay 5 exjugadores de la Liga MX formando parte del plantel finalista.

