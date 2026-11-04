El Como golea 9-1 al Lens, rompe un récord en Champions y Nico Paz homenajea a Jesús de Miguel con una camiseta

El Como llegó a Francia para disputar apenas su segundo partido como visitante en la Champions League y terminó escribiendo una página inédita. Con el marcador 9-1 sobre el Lens al minuto 69, el equipo italiano se convirtió en el primero en la historia de la competición que consigue ocho goles fuera de casa. El récord anterior era de siete, compartido por ocho clubes, entre ellos el Paris Saint-Germain, que lo consiguió ante el Bayer Leverkusen hace un año.

El Como 1907 representa a una ciudad del norte de Italia, en Lombardía, a orillas del lago que lleva su nombre. Después de pasar por las categorías inferiores del futbol italiano, regresó a la Serie A en 2024 y consiguió clasificarse por primera vez a la Champions tras terminar cuarto en la temporada 2025-26. Nunca antes había disputado una competición europea.

LEN 1-8 COM (69') - El Como, debutante en la competición, se acaba de convertir en el PRIMER equipo de la historia de la Champions League que marca OCHO goles a domicilio. El récord estaba en siete, compartido por ocho equipos (el último en lograrlo: el PSG, hace un año en Leverkusen). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 4, 2026

El responsable de esta transformación es Cesc Fàbregas.

Cesc Fàbregas. El exmediocampista español, campeón del mundo y de Europa con España, tomó las riendas del proyecto y construyó un equipo que apuesta por la posesión, la presión y la vocación ofensiva. Su plantilla combina juventud y experiencia, con nombres como el argentino Nico Paz, el griego Tasos Douvikas, el español Álvaro Morata, el croata Martin Baturina y el argentino Máximo Perrone.

Douvikas, autor de un triplete, encabeza el ataque; Nico Paz aporta talento y creatividad, mientras Lucas Da Cunha, Máximo Perrone y Martin Baturina completan un mediocampo con capacidad para romper líneas. La goleada también refleja la profundidad de un plantel que ha encontrado respuestas desde el banquillo.

El Como logró la mayor goleada para un equipo visitante con nueve tantos.|CATHERINE STEENKESTE/REUTERS

El encuentro arrancó con una exhibición de Anastasios Douvikas, quien abrió el marcador temprano a los 7 minutos, amplió la ventaja con su segundo tanto a los 32' y firmó su triplete personal a los 57'. Antes de llegar al descanso, Nico Paz se hizo presente en la red a los 40', mientras que el arranque del complemento trajo una ráfaga con la anotación de Lucas Da Cunha a los 47' y el tanto de Marc-Oliver Kempf a los 53'. La cuenta continuó con la aparición de Mattia Liberali a los 62' y el gol de Martin Baturina a los 69', culminando con la estocada final de Matteo Papaccioli ya en el tiempo añadido, exactamente a los 90+2'

Nico Paz detiene la celebración para homenajear a Jesús de Miguel

En medio de una noche que parecía reservada para los festejos, Nico Paz encontró un motivo para contener la alegría. Después de marcar el tercer tanto del Como, el argentino corrió hacia el banquillo, tomó una camiseta con la fotografía de Jesús de Miguel y la mostró ante las cámaras con un mensaje de descanso en paz.

De Miguel, delantero del Tenerife, murió después de sufrir un paro cardiaco tras un choque durante un partido ante el Andorra. Tenía 30 años. Paz nació en Santa Cruz de Tenerife y mantiene un vínculo especial con las Islas Canarias, por lo que quiso dedicarle su anotación.