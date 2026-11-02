La frase de Neymar con la que trascendió en el Barcelona: “El secreto está en creer en tus sueños, en tu potencial, en que puedes ser una estrella”

Neymar formó parte de una generación en la que tuvo que competir con estrellas de alto calibre como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y, en menor medida, Eden Hazard y Kevin De Bruyne. A pesar de ello, muchos consideran al brasileño como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

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Esto deriva no solo de los logros colectivos e individuales que ha tenido hasta ahora o de su llamativo estilo de juego, sino del ejemplo de resiliencia que tuvo para salir adelante pese a las adversidades. Por tal motivo, no está de más recordar la frase que lo llevó al estrellato mundial.

¿Cuál fue la mejor frase dicha por Neymar Jr?

Fue hace unos años cuando Neymar lanzó una frase que se volvió tendencia en redes gracias a la forma en cómo pide que los jóvenes sigan creyendo en sus sueños, pues entiende que estos se pueden lograr a través de dedicación, responsabilidad y trabajo duro.

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“El secreto está en creer en tus sueños, en tu potencial, en que puedes ser una estrella. Sigue buscando, sigue creyendo y no pierdas la fe en ti mismo (...) Este momento que estamos viviendo ahora también pasará. Tenemos que disfrutar, disfrutar todo lo que tenemos”, Neymar.

¿Cómo le fue a Neymar en su paso por Europa y con la Selección Brasileña?

Más allá de que no pudo lograr el título mundial tal y como esperaba, la carrera de Neymar Jr en la Selección de Brasil no solo lo lleva a ser el máximo anotador histórico, sino que también conquistó el Campeonato Sudamericano Sub-20, la medalla de Plata en los Juegos Olímpicos del 2012, el Oro en Río 2016 y la Copa Confederaciones en 2013.

Su estilo de juego en el Santos lo llevó al Barcelona, equipo en el que conquistó una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España, así como dos Ligas y tres Copas del Rey. Finalmente, en el PSG también ganó cinco Ligas, así como tres Supercopas de Francia, dos Copas de la Liga y tres Copas.