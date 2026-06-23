Jugó en España, tiene 22 años, es delantero y busca su lugar en las Chivas de Gabriel Milito

El conjunto rojiblanco está enfrentando una pretemporada bastante particular, pues Gabriel Milito no cuenta con 4 hombres claves (mas el lesionado Efraín Álvarez) por su participación en el Mundial. Ante eso, son varios jóvenes los que están trabajando con el primer equipo, entre ellos un tal Jesús Hernández. Este ariete es un perfil más que interesante que viene de ser figura con la Sub-21 de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

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¿Quién es Jesús Hernández, delantero de las Chivas?

Este joven ya podría ser considerado un futbolista de experiencia. Surgió en las fuerzas básicas del Querétaro y fue bastante notorio cuando en 2023 fichó por el Elche de España. Allí tuvo buenos destellos e incluso tuvo algunos fogueos con el primer equipo, sin embargo volvió a México para rondar entre Xolos y Dorados de Culiacán. Esto para que a principios de 2026 fichara con las Chivas.

En su arribo al proyecto del chiverío, realmente se le vio como refuerzo, pues su experiencia europea lo pone como un perfil distinto al de la mayoría de los futbolistas canteranos del equipo. Y la apuesta realmente le salió bien al equipo, que le vio como figura en el título conseguido por la Sub-21.

Aunque no inició el torneo con la filial (estuvo jugando con Tapatío), se le tomó como refuerzo para la liguilla, donde poco a poco le dieron minutos y en la final de ida marcó un doblete que prácticamente sentenció la eliminatoria para quitarle el título al América en dicha categoría. Ahora, se esperan buenas cosas de él en esta etapa crucial en su carrera, donde espera dar el salto al máximo nivel.

#ligamx #mundial2026 #guadalajara ♬ Energetic - AShamaluevMusic @charlyvillegas18 Auténtico golazo de Jesús Hernández para meter el segundo de Chivas sub21, en la final ante América El delantero hace una gran recepción y posterior jugada para definir entre las piernas del arquero Golazo en el Akron 🐐⚽ descripción de @miguel_apt #chivas

¿Jesús Hernández tiene reales posibilidades de subir con el primer equipo de Chivas?

Desde su contratación, se le vio como refuerzo o futbolista para ell Tapatío, que justamente es la antesala del primer equipo. Ahora tiene en sus pies, la oportunidad de convencer al cuerpo técnico en esta pretemporada. Ya con 22 años se enfrenta a una de las épocas más duras para los juveniles, que a veces no ven tantas oportunidades como les gustaría. Pero como ya lo demostró, puede ser un elemento de relevancia, en caso de que Guadalajara se quede sin sus arietes de confianza.