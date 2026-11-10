Gareth Bale y la frase con la que el Real Madrid le perdió el respeto: “Gales, golf, Madrid; en ese orden”

Así como Cristiano Ronaldo ha dejado frases célebres, Gareth Bale también protagonizó episodios que quedaron marcados en la historia reciente del Real Madrid. El exfutbolista galés, recordado por sus goles decisivos, tuvo una relación complicada con parte de la afición madridista y una de sus declaraciones terminó convirtiéndose en símbolo de esa distancia.

Mientras estrellas como Lionel Messi han sorprendido con sus frases, Bale quedó asociado a una expresión que generó polémica en 2019: “Gales. Golf. Madrid. En este orden”. La frase apareció en una bandera después de que la selección galesa consiguiera su clasificación para la Eurocopa y reavivó las críticas sobre sus prioridades durante su etapa en España.

Las lesiones de Gareth Bale

Gareth Bale puso a Gales y al golf por delante del Real Madrid

La polémica tuvo su origen en unas declaraciones de Predrag Mijatović, quien había señalado que Bale parecía tener sus prioridades ordenadas entre la selección de Gales, el golf y el Real Madrid. El delantero respondió con una bandera que mostraba esa misma frase, aunque con el paso del tiempo aseguró que hubo malentendidos sobre su relación con el club.

La tensión ya venía de antes. Después de la final de Champions League de 2018, en la que marcó dos goles ante Liverpool, Bale expresó su descontento por no haber sido titular y dejó abierta la posibilidad de marcharse.

Gareth Bale en conferencia de prensa previo al partido de Gales (REUTERS)

“Estuve muy decepcionado por no estar en el once de la final, sentía que me lo merecía. Necesito jugar cada fin de semana. Me tengo que sentar con mi representante para hablar. Quizá me quede, quizá no…”, declaró entonces.

Las lesiones y sus ausencias en momentos importantes también alimentaron el malestar de los aficionados. En 2022, por ejemplo, no participó en las celebraciones por la conquista de La Liga debido a un espasmo en la espalda.

Las mejores y más polémicas frases de Gareth Bale

A lo largo de su carrera, el galés dejó declaraciones que marcaron distintas etapas de su relación con el Real Madrid. Entre las más recordadas aparecen:

“Gales. Golf. Madrid. En este orden” : la frase que se convirtió en uno de los episodios más polémicos de su paso por España.

: la frase que se convirtió en uno de los episodios más polémicos de su paso por España. “Quizá me quede, quizá no…”: su respuesta después de la final de Champions de 2018, cuando cuestionó su falta de titularidad.

Bale se retiró del futbol profesional en enero de 2023. Tiempo después, al hablar de sus prioridades actuales, mencionó la familia, el golf y la salud, en ese orden.