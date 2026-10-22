Cristiano Ronaldo, futbolista de 41 años: “Las batallas más duras en el futbol suelen ser aquellas que nadie ve”

Así como Cristiano Ronaldo ha dejado frases célebres a lo largo de su carrera, también ha demostrado que sus palabras pueden servir de motivación para otros futbolistas. Esta vez, el portugués dedicó un mensaje de apoyo a Khvicha Kvaratskhelia, figura del Paris Saint-Germain, ante una lesión de gravedad.

Mientras que CR7 habló de que todo en la vida tiene solución, el delantero compartió una reflexión sobre la importancia de afrontar los momentos difíciles. Su mensaje estuvo dirigido a Kvaratskhelia, atacante georgiano de 25 años que confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior y se prepara para afrontar una larga recuperación.

Cristiano Ronaldo brindó su apoyo a Khvicha Kvaratskhelia

El futbolista portugués reaccionó a la publicación en la que Kvaratskhelia explicó cómo se sentía después de conocer el diagnóstico. Ronaldo, a quien el georgiano admira desde pequeño, le recordó que las dificultades no deben hacerle perder de vista su potencial.

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“Las batallas más duras en el futbol suelen ser aquellas que nadie ve. Conozco esa sensación, Kvara. Pero nunca olvides qué es lo que te ha traído hasta aquí, y no dejes que un momento difícil te haga dudar de hasta dónde puedes llegar. Mantén vivo ese fuego. Lo mejor de ti está aún por llegar”, escribió CR7.

El amor de Kvaratskhelia por Cristiano Ronaldo

La admiración del atacante del PSG por Ronaldo viene desde su infancia. Kvaratskhelia creció viendo sus partidos y eligió el número 7 como homenaje al portugués.

El georgiano también conserva una camiseta de Cristiano que consiguió después de la victoria de Georgia sobre Portugal en la Eurocopa de 2024. Antes del encuentro del PSG contra Barcelona, incluso acordó con el streamer iShowSpeed que, si marcaba un gol ante el conjunto catalán, lo celebraría al estilo de su ídolo.

La dura lesión de Khvicha Kvaratskhelia

La lesión se produjo el 20 de octubre, durante la victoria del PSG por 4-2 ante el Barcelona. Kvaratskhelia tuvo que abandonar el campo en el minuto 61, tras una entrada de Xavi Espartat, y posteriormente confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior.

En su publicación, el delantero reconoció que todavía intentaba asimilar lo ocurrido y expresó su frustración por tener que detenerse cuando sentía que estaba en un gran momento. El mensaje de Ronaldo llegó en un momento especialmente difícil para el georgiano.

