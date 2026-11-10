Roberto “Piojo” Alvarado: el reloj de lujo que ganó el jugador de Chivas en 2026

Roberto “Piojo” Alvarado recibió un obsequio exclusivo durante la concentración de Chivas en Estados Unidos. El reloj de lujo llegó después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a manera de reconocer su desempeño con la Selección Mexicana, que este fin de semana se enfrenta a Jamaica en la Nations League.

El accesorio es un Cartier y su valor aproximado alcanza los 7 mil dólares, equivalentes a cerca de 118 mil pesos mexicanos, de acuerdo con información publicada por La-Lista. Mientras que así es el reloj rosa de Lionel Messi, que está bañado en oro amarillo, solo hay 10 unidades en el mundo y tiene bisel de zafiros.

Roberto Alvarado El accesorio es un Cartier y su valor aproximado alcanza los 7 mil dólares, equivalentes a cerca de 118 mil pesos mexicanos. (Facebook: Chivas)

El reloj que le regalaron al Piojo

Una empresa hizo la entrega del reloj para reconocer a Alvarado y Luis Romo por sus actuaciones con el combinado nacional durante la justa mundialista. La dinámica quedó registrada en un video que circuló en redes sociales y mostró el momento en el que ambos futbolistas recibieron sus respectivos obsequios.

En el catálogo oficial de Cartier aparecen distintas colecciones, entre ellas Santos, Tank, Panthère y Ballon Bleu. Sus precios cambian de acuerdo con el diseño, el tamaño, el mecanismo y los materiales de fabricación.

La reacción del Alvarado a su reloj

La reacción del jugador de Chivas fue uno de los momentos más comentados de la grabación. Cuando tuvo el regalo en sus manos, recordó una controversia reciente relacionada con otro obsequio que recibió la Selección Mexicana durante la concentración del Mundial 2026.

“¿Y este no me lo van a quitar?”, expresó entre risas. La frase hizo referencia a los Rolex que el creador de contenido estadounidense SteveWillDoIt entregó a integrantes de la selección después del triunfo frente a Ecuador. Aquella situación generó cuestionamientos.

La controversia de los relojes con la Selección Mexicana

El 2 de julio se dio a conocer que el influencer hizo una apuesta de dos millones de dólares en el duelo de 16avos de final. El creador de contenido decidió repartir parte de sus ganancias entre los seleccionados mexicanos.

No obstante, un día después la Selección Nacional comunicó que los futbolistas decidieron devolver los Rolex a SteveWillDoIt, de común acuerdo.