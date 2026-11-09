Así es el RELOJ rosa de Lionel Messi: bañado en oro amarillo, solo 10 unidades en el mundo y bisel de zafiros

Lionel Messi también llama la atención fuera de las canchas. El delantero argentino ha sido fotografiado con distintos relojes de lujo, pero hay uno que destaca por su color y exclusividad: un Rolex rosa que combina con los tonos de Inter Miami y cuyo valor fue estimado en alrededor de 800 mil euros por GQ en 2025.

Se trata del Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, conocido como “Barbie”. Sin embargo, más allá de su apariencia, uno de los detalles que despierta mayor interés es su escasez: especialistas y comerciantes calculan que existirían alrededor de diez ejemplares en el mundo, aunque la producción total no está confirmada públicamente por Rolex.

¿Cómo es el reloj rosa de Lionel Messi?

La caja del reloj está fabricada en oro amarillo de 18 quilates. Según la descripción publicada por GQ, el reloj cuenta con una esfera de ópalo rosa y un bisel engastado con 36 zafiros fucsia de talla trapezoidal. La combinación se completa con una correa de piel de aligátor del mismo tono, que refuerza su apariencia llamativa.

Messi luciendo su reloj "Barbie" El reloj "Barbie" es exclusivo y solo 10 personas de todo el mundo tendrían un ejemplar (Azteca Deportes)

Por su parte, el distribuidor Big Moe Watches identifica una caja de 40 milímetros y detalles con diamantes. El conjunto conserva la disposición de cronógrafo característica del Daytona, con sus contadores sobre la esfera. Cabe destacar que el apodo “Barbie” responde a esa combinación de colores y es utilizado por medios y coleccionistas para identificarlo.

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¿Cuánto cuesta el Rolex rosa de Lionel Messi?

GQ México publicó en julio de 2025 una valoración cercana a los 800 mil euros. No obstante, esa cantidad debe entenderse como una referencia de mercado de aquel momento, ya que no existe una confirmación pública del precio que pagó Messi.

Además, las estimaciones comerciales pueden variar considerablemente. Al momento de la consulta, Big Moe Watches anunciaba un rango de entre 2.5 y 3 millones de dólares, sujeto a disponibilidad. Esta cifra corresponde al mercado de reventa y no a precios oficiales compartidos por Rolex.

Rolex Barbie Detalles del Rolex "Barbie" que tiene Lionel Messi (Rolex)

¿Por qué se estima que solo hay diez relojes como el de Messi?

La exclusividad también está relacionada con su distribución. El Daytona rosa es un modelo fuera de catálogo y su acceso es muy restringido, de acuerdo con distintos comerciantes especializados.

Si bien es cierto que distintas publicaciones mencionan diez unidades, conviene mantener ese dato como una estimación. Por ejemplo, WatchGuys señala que la producción no es pública y atribuye ese cálculo a comerciantes y coleccionistas.

De esta manera, el reloj de Messi reúne varios elementos que explican su atractivo: oro amarillo, zafiros rosas, diamantes y una disponibilidad reducida. Una combinación que lo convierte en uno de sus accesorios más llamativos fuera del terreno de juego.