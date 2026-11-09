Gilberto Mora podría perderse el último partido con Tijuana y Sebastián Abreu tendría varios problemas ante Atlante

Mientras muchos se preguntan por la fecha de los partidos entre México y Jamaica, la convocatoria de Gilberto Mora vuelve a poner la atención sobre el calendario de la Liga BBVA MX. El mediocampista de Xolos deberá afrontar compromisos con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA y después regresar a Tijuana para el cierre del Apertura 2026.

Así como Gilberto Mora sigue siendo noticia en México, su situación también genera preocupación en el entorno de los Xolos. El equipo de Sebastián Abreu tiene programado su último partido de fase regular para el viernes 20 de noviembre, apenas tres días después del encuentro de vuelta de la Selección Nacional.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Necaxa vs Tijuana Gilberto Mora of Tijuana during the 16th round match between Necaxa vs (and) Tijuana as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on November 06, 2026 in Aguascalientes, Mexico. (Alex Avalos/Alex Avalos)

Gilberto Mora debería jugar muchos partidos en poco tiempo

Mora se encuentra concentrado con México para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Jamaica. El primer partido será el 14 de noviembre en Kingston, mientras que la vuelta está prevista para el martes 17 en el Estadio BBVA de Monterrey.

El problema para Tijuana y Gilberto es que tendrá que afrontar su compromiso ante Atlante el viernes 20. Además del poco tiempo de recuperación de Mora, el calendario también complica la situación de otros futbolistas, como Porozo y Padilla, por sus respectivos viajes.

Gil Mora Gilberto Mora comparte el séptimo puesto, con una valoración de 25 millones de euros. (Facebook: Gilberto Mora)

Los fanáticos de Xolos de Tijuana piden reprogramar su último juego

La posibilidad de cambiar la fecha del encuentro genera interrogantes entre los aficionados. Sin embargo, el reglamento establece que las solicitudes de reprogramación deben presentarse con al menos 15 días naturales de anticipación.

Con el partido programado para el 20 de noviembre, Tijuana tendría dificultades para cumplir ese plazo. Por ahora, no hay información que confirme un cambio en el calendario, por lo que el equipo de Sebastián Abreu deberá prepararse para afrontar el compromiso en la fecha establecida.

Gilberto Mora INE El mediocampista a tramitó su credencial de elector. (Gilberto Mora)

La difícil condición física de Gil Mora

El regreso de Mora a las canchas fue progresivo después de sus problemas físicos. Frente al América, el 29 de octubre, disputó 34 minutos; ante Monterrey, el 31, sumó 45’, y contra Necaxa, el 6 de noviembre, fue titular y jugó 70’ minutos.

El joven de 18 años arrastra molestias físicas recientes, entre ellas una inflamación en la cadera, desgaste persistente y problemas recurrentes en el tobillo derecho. También tuvo pubalgia a comienzos de año. Ahora toda esta situación podría representar un desafío para su recuperación y disponibilidad en el cierre del torneo.