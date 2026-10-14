Gilberto Mora ya cumplió 18 años y Rafaela Pimenta revela qué falta para su transferencia a Europa

Mientras que se hablaba del día exacto en el que Gilberto Mora podía cambiar de equipo, finalmente llegó una fecha importante para el futuro del futbolista mexicano. El jugador de Xolos de Tijuana cumplió 18 años este 14 de octubre, una edad que abre nuevas posibilidades para negociar un eventual traspaso internacional.

Así como Gilberto Mora no se iría al Liverpool pero sí a otro equipo, su representante, Rafaela Pimenta, pidió cautela ante los rumores sobre su futuro. La agente brasileña negó que exista una oferta formal del conjunto inglés. Además, explicó que lo que falta es que se abra el calendario del mercado de fichajes.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

¿Qué pasa ahora que Gilberto Mora cumplió 18 años?

Con su cumpleaños número 18, Mora deja atrás las restricciones generales de la FIFA para los traspasos internacionales de menores de edad. Esto permite que su posible llegada al futbol europeo se negocie sin esa limitación reglamentaria, aunque no significa que su salida de Xolos sea inmediata.

TE PUEDE INTERESAR:



El siguiente paso dependerá de las condiciones de una eventual operación y de encontrar un proyecto deportivo adecuado para su desarrollo. Pimenta considera que el joven mexicano tiene talento para dar el salto, pero ha insistido en que no debe cargar con una presión excesiva por su futuro ni por las expectativas de la Selección Mexicana.

Gilberto Mora tendrá nuevo compañero en Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

Rafaela Pimenta habla sobre la situación de Gil Mora

“El periodo de traspasos está cerrado hasta enero y luego junio, y los traspasos de enero son más pequeños”, explicó Pimenta al referirse al calendario de posibles negociaciones.

Sus declaraciones apuntan a que el futuro del futbolista todavía requiere tiempo y que cumplir 18 años no supone una transferencia automática. La elección del equipo y las condiciones deportivas serán factores importantes.

|MEXSPORT

Los clubes interesados en Gilberto Mora

Entre los equipos europeos relacionados con Mora aparecen el Benfica de Portugal y el Borussia Dortmund de Alemania. También se ha mencionado al Liverpool, al Real Madrid y al Barcelona.

Mora, cuyo valor de mercado se estima en alrededor de 25 millones de euros, deberá definir su futuro junto con su representante y Xolos de Tijuana. Con 18 años, ya está habilitado y solo falta que abra el mercado de transferencias.

