Gilberto Mora busca cambiar la historia; ¿qué pasó con las promesas mexicanas en los últimos diez años?

El futbol mexicano está de manteles largos pues, hoy miércoles 14 de octubre, Gilberto Mora cumple 18 años de edad. En Azteca Deportes hemos preparado una cobertura de alarido, motivo por el cual no está de más conocer qué ha ocurrido con las otras promesas mexicanas en el pasado.

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Como sabes, el portal The Guardian ha hecho tradición publicar una lista con 60 promesas jóvenes de forma anual. En la más reciente destaca el nombre de Gilberto Mora tal y como ha ocurrido a lo largo de los últimos diez años con otros mexicanos; pero, ¿qué ocurrió con ellos?

¿Qué ocurrió con otras jóvenes promesas, como Gilberto Mora, en la última década?

Dentro de los nombres que The Guardian ha publicado en la última década destacan algunos que tal vez sean conocidos por la afición pero que, sin embargo, nunca pudieron destacar como se esperaba. Uno de ellos es Diego Lainez, quien tras su paso por Europa volvió a México para jugar en los Tigres.

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Otro elemento del que pocos se acuerdan es Paolo Medina, quien estuvo en equipos como Benfica, Rayados, Logroñés y Slobozia de Rumania pero que nunca pudo sobresalir. En adición a ello aparece Sebastián Martínez, jugador de Chivas que actualmente está en el Dragones de Oaxaca de la Liga Premier.

Luis Puente, quien actualmente forma parte de la plantilla del Atlante, también formó parte de la lista de The Guardian como Gilberto Mora. Finalmente, otros ejemplos de lo anterior son Stephano Carrillo y Marcelo Flores, quien hoy en día defiende los colores de los Tigres de la UANL.

¿Qué jóvenes podrían acompañar a Gilberto Mora en el Mundial 2030?

Gilberto Mora llegaría a la Copa Mundial de la FIFA 2030 con 21 años de edad, siendo uno de los elementos más jóvenes de la Selección Mexicana. Junto a él podría destacar otras estrellas juveniles como Rodrigo Huescas o Mateo Chávez, actual elemento del AZ Alkmaar.