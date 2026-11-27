Helinho fue la gran figura del Toluca en el partido de Ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 en donde convirtió los dos goles ante el Atlas que tienen a los Diablos Rojos con un pie en las Semifinales, pero su aporte ofensivo no se limita a la presente Liguilla.

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Helinho, el arma letal del Toluca en las Liguillas

Helinho llegó al Toluca en el Apertura 2024 y desde el principio se ha convertido en un referente del equipo gracias a su aporte ofensivo, tanto en Liga BBVA MX como el Liguilla.

Sin embargo, ha sido en la segunda fase del campeonato en donde el brasileño ha demostrado su mayor aporte ofensivo con goles o asistencia cada 89 minutos, incluyendo el más reciente duelo ante los Rojinegros.

La Liguilla de Apertura 2025, cuando los Diablos Rojos obtuvieron su más reciente título de Liga MX, fue el más productivo de Helinho al convertir dos goles y dos asistencias para llevar al Toluca hasta el campeonato.

Helinho (MEXSPORT)

El extremo derecho de los Escarlatas ni siquiera ha disputado todos los minutos de juego en Liguillas y es que en 13 partidos le han bastado 538 minutos para brillar.

El brasileño ha comenzado encendido esta Liguilla y buscará seguir aportando para llevar al Toluca a una nueva final, pero tendrá que poner una pausa a la Liga BBVA MX para disputar la Copa Intercontinental en donde los Diablos esperan rival para el Derbi de las Américas.

Los números de Helinho en Liguillas

Partidos disputados: 13

Goles anotados: cuatro

Asistencias: dos

Minutos totales disputados: 537

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