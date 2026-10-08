Seleccionado nacional que brilló en Mundial es MULTADO por falsificar certificado

Granit Xhaka, seleccionado nacional de Suiza y figura de su equipo en el Mundial 2026, fue condenado por el Ministerio Público de Lucerna a pagar una multa y a un periodo de prueba de dos años por presentado un certificado de vacunación contra el Covid-19 falso.

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Granit Xhaka, condenado por Ministerio Público de Suiza

El internacional suizo y jugador del Sunderland, Granit Xhaka, aceptó haber presentado un certificado médico falso para evitar ser vacunado contra el Covid-19 durante la pandemia debido a una "profunda desconfianza hacia la vacunación".

El futbolista compartió a través de sus redes sociales que fue sentenciado a pagar 3,000 francos suizos (65 mil 657 pesos mexicanos) al día durante 50 días, lo que da una condena total de 150 mil francos suizos (3 millones 282 mil pesos mexicanos), además de un periodo de prueba de dos años.

"Eso significa que la pena no se ejecutará siempre que no cometa nuevas infracciones durante este periodo. Ya he pagado las costas procesales", explicó Xhaka.

El centrocampista asumió las consecuencias de sus actos y reafirmó que actuó por la desconfianza que le generaba la vacunación.

"Acepto la decisión y asumo la responsabilidad. Gracias por las numerosas muestras de apoyo en las últimas semanas. Significan mucho para mí", agregó.

Xhaka se perdió la convocatoria de Suiza para la reciente Fecha FIFA en donde el conjunto helvético se enfrentó a Macedonia del Norte en dos ocaciones, Escocia y Eslovenia por la Liga de Naciones de la UEFA, ganando todos los partidos.

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