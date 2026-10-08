Partidos que se jugarán MAÑANA viernes 9 de octubre de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este viernes 9 de octubre se reanuda la actividad del torneo Apertura 2026, luego del parón por Fecha FIFA, con dos encuentros de la Jornada 11 de la Liga BBVA MX, incluido el encuentro entre los Tigres de la UANL en contra del Toluca que podrás ver a través de la pantalla de TV Azteca.

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Tigres vs Toluca, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Los partidos de la Jornada 11 de este viernes 9 de octubre

Los jugadores de la Selección Mexicana vuelven a sus clubes tras los cuatro partidos amistoso disputados en el arranque del proceso de Rafael Márquez como director técnico del conjunto nacional y Liga BBVA MX se reanuda este viernes 9 de octubre con dos atractivos partidos que no te puedes perder.

La Franja del Puebla abre la Jornada 11 del Apertura 2026 recibiendo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc al Club León en un duelo de vida o muerte para ambos equipos, ya que a pesar de que hay cuatro lugares de diferencia entre ambos en la tabla, solo tres puntos los dividen.

Una victoria podría ayudar al Puebla a mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla y desde ahora colarse entre los primeros ocho de la tabla general.

Al terminar este partido, comienza el encuentro entre los Tigres recibiendo al Toluca en la cancha del Volcán en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y que podrás ver a través de la pantalla de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Los Diablos Rojos quieren asegurar la cima de la clasificación general ante el acecho del América, mientras que los Felinos buscan salir de las últimas pocisiones de la tabla.

Viernes 9 de octubre, partidos de la Jornada 11

Puebla vs León | 19:00 horas

Tigres vs Toluca | 21:00 horas por TV Azteca

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