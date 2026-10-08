Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Partidos que se jugarán MAÑANA viernes 9 de octubre de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Vuelve la actividad del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras el parón por Fecha FIFA

Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Puebla
Nahuel Guzman and Juan Brunetta of Tigres during the 10th round match between Tigres UANL vs (and) Puebla as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on September 26, 2026 in Monterrey Nuevo Leon, Mexico.|Jonathan Duenas/Jonathan Duenas

Escrito por: Francisco Fernández

Este viernes 9 de octubre se reanuda la actividad del torneo Apertura 2026, luego del parón por Fecha FIFA, con dos encuentros de la Jornada 11 de la Liga BBVA MX, incluido el encuentro entre los Tigres de la UANL en contra del Toluca que podrás ver a través de la pantalla de TV Azteca.

Te puede interesar: Cruz Azul, favorito ante Pumas; Huiqui recupera a 8 futbolistas para “revivir” la final ante su rival

Tigres vs Toluca, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Los partidos de la Jornada 11 de este viernes 9 de octubre

Los jugadores de la Selección Mexicana vuelven a sus clubes tras los cuatro partidos amistoso disputados en el arranque del proceso de Rafael Márquez como director técnico del conjunto nacional y Liga BBVA MX se reanuda este viernes 9 de octubre con dos atractivos partidos que no te puedes perder.

La Franja del Puebla abre la Jornada 11 del Apertura 2026 recibiendo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc al Club León en un duelo de vida o muerte para ambos equipos, ya que a pesar de que hay cuatro lugares de diferencia entre ambos en la tabla, solo tres puntos los dividen.

Una victoria podría ayudar al Puebla a mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla y desde ahora colarse entre los primeros ocho de la tabla general.

Al terminar este partido, comienza el encuentro entre los Tigres recibiendo al Toluca en la cancha del Volcán en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y que podrás ver a través de la pantalla de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Los Diablos Rojos quieren asegurar la cima de la clasificación general ante el acecho del América, mientras que los Felinos buscan salir de las últimas pocisiones de la tabla.

Viernes 9 de octubre, partidos de la Jornada 11

  • Puebla vs León | 19:00 horas
  • Tigres vs Toluca | 21:00 horas por TV Azteca

Te puede interesar: A mitad de precio los boletos para ver a la Selección Nacional de México en este partido: todos los detalles

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
9 OCT
TIGRES VS TOLUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca LIVE PREVIO

7:50 p. m.
9 OCT
TIGRES VS TOLUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca EN VIVO

8:45 p. m.
9 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
9 OCT
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana Live Previo

4:25 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS FECHA (1).jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana EN VIVO

4:48 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni

10:55 p. m.
10 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT