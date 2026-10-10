Puebla vs León EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 9 de octubre de 2026, por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA; marcador online de Viernes Botanero

En la reanudación de la Liga BBVA MX tras la extensa Fecha FIFA, el ya tradicional 'Viernes Botanero' abre el telón con el enfrentamiento de Puebla vs León desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en el arranque de la Jornada 11 del Apertura 2026.

El partido está programado para dar inicio a las 19:00 horas y es el primero de dos enfrentamientos agendados para esta jornada de viernes.

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Puebla llega a este compromiso ubicado en la novena posición con 14 puntos y con la firme obligación de hacer valer su localía. La Franja cayó en su último partido en su visita al Volcán, tras perder 1-0 frente a Tigres.

Por su parte, La Fiera aterriza en la Angelópolis atravesando un gran momento futbolístico. Ocupando actualmente el quinto lugar general con 17 unidades, se presentan en el Estadio Cuauhtémoc tras haber logrado una importante victoria de 2-1 frente a FC Juárez en la Jornada 10.

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Alineaciones confirmadas del Puebla vs León

Puebla: POR CONFIRMAR

León: POR CONFIRMAR

Pronóstico del Puebla vs León

De acuerdo con un modelo de Inteligencia Artificial especializado en estadísticas del balompié mexicano, el pronóstico más probable para este partido apunta a un empate con un marcador de 1-1, o en su defecto, una victoria ajustada para el conjunto esmeralda por 1-2.

Las proyecciones igual sugieren dos escenarios con alta probabilidad de acierto. El 'pick' principal indica que ambos equipos anotan, mientras que la jugada de mayor respaldo apunta a la doble oportunidad (Empate o León), tomando en cuenta la buena inercia que arrastra La Fiera para este compromiso en el Cuauhtémoc.

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