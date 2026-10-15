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Guillermo Almada: aunque sí los usó... hoy se olvidó de estos canteranos americanistas

Guillermo Almada ha demostrado su compromiso e interés para usar canteranos. Pero en las fechas recientes eso no ha ocurrido en las alineaciones del América.

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|Crédito: Instagram/@clubamerica

Escrito por: Pablo García - Marktube

En medio del entorno azulcrema existen posturas divididas alrededor del trabajo de Guillermo Almada. Algunos están confiando en el proceso y otros indican que no se ve un nivel colectivo a destacar. Y ahora la discusión está en la falta de oportunidades para jóvenes a estas alturas del torneo. Parece que el estratega uruguayo se olvidó de los muchachos de la cantera.

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¿Guillermo Almada dejó de confiar en los jóvenes del América?

En las primeras fechas del Apertura 2026, Guillermo Almada apostó fuertemente por los perfiles de los canteranos del club. Allí era evidente que no había muchos futbolistas y tuvo que acudir por estos muchachos. Tales fueron las incorporaciones de gente como Miguel Vázquez, Alejandro Cárdenas o Dagoberto Espinoza.

Ese tipo de alineaciones permitió que América cumpliera con la regla de menores desde la fecha 8, por ello se destacó la labor del profesor uruguayo en ese sentido. Pero desde la reincorporación de las figuras por el Mundial y la llegada de los refuerzos… perfiles Sub-23 (para abajo) ya no son de la partida en los encuentros de la Liga BBVA MX. 

El único que se ha mantenido como constante en las actividades del estratega, es Dagoberto Espinoza, que incluso le alcanzó para ser considerado en el inicio del proceso de Rafael Márquez con el tricolor. Ante eso, muchos sí le cuestionan a Guillermo Almada, pues es un estratega conocido por darle cabida a los juveniles en los equipos que dirigió hasta el momento en México.

@apuntesderabona Guillermo Almada confía en los jóvenes 💎 En América, el estratega uruguayo ha reafirmado que su confianza en los futbolistas jóvenes es por convicción y no por necesidad. #ligamx #clubamerica ♬ sonido original - Apuntes de Rabona

¿Qué sigue para el América de Guillermo Almada en el Apertura 2026?

Aunque son líderes, muchos aficionados no están conformes con el desempeño del equipo. Sin embargo, los puntos se deben obtener como sea y Guillermo Almada y sus águilas se preparan para seis encuentros previo a la Fecha FIFA de noviembre.

  • Jornada 12 - León vs América - Sábado 17 de octubre
  • Jornada 13 - Atlas vs América - Miércoles 21 de octubre
  • Jornada 14 - América vs Pachuca - Domingo 25 de octubre
  • Jornada 7 - América vs Xolos - Miércoles 28 de octubre
  • Jornada 15 - América vs Toluca - Sábado 31 de octubre
  • Jornada 16 - Pumas vs América - Sábado 7 de noviembre
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