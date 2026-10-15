Guillermo Almada: aunque sí los usó... hoy se olvidó de estos canteranos americanistas

En medio del entorno azulcrema existen posturas divididas alrededor del trabajo de Guillermo Almada. Algunos están confiando en el proceso y otros indican que no se ve un nivel colectivo a destacar. Y ahora la discusión está en la falta de oportunidades para jóvenes a estas alturas del torneo. Parece que el estratega uruguayo se olvidó de los muchachos de la cantera.

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¿Guillermo Almada dejó de confiar en los jóvenes del América?

En las primeras fechas del Apertura 2026, Guillermo Almada apostó fuertemente por los perfiles de los canteranos del club. Allí era evidente que no había muchos futbolistas y tuvo que acudir por estos muchachos. Tales fueron las incorporaciones de gente como Miguel Vázquez, Alejandro Cárdenas o Dagoberto Espinoza.

Ese tipo de alineaciones permitió que América cumpliera con la regla de menores desde la fecha 8, por ello se destacó la labor del profesor uruguayo en ese sentido. Pero desde la reincorporación de las figuras por el Mundial y la llegada de los refuerzos… perfiles Sub-23 (para abajo) ya no son de la partida en los encuentros de la Liga BBVA MX.

El único que se ha mantenido como constante en las actividades del estratega, es Dagoberto Espinoza, que incluso le alcanzó para ser considerado en el inicio del proceso de Rafael Márquez con el tricolor. Ante eso, muchos sí le cuestionan a Guillermo Almada, pues es un estratega conocido por darle cabida a los juveniles en los equipos que dirigió hasta el momento en México.

¿Qué sigue para el América de Guillermo Almada en el Apertura 2026?

Aunque son líderes, muchos aficionados no están conformes con el desempeño del equipo. Sin embargo, los puntos se deben obtener como sea y Guillermo Almada y sus águilas se preparan para seis encuentros previo a la Fecha FIFA de noviembre.