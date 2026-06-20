Este es el CAMBIO PRINCIPAL que América tendría con Guillermo Almada al mando

La salida de André Jardine del Club América generó un impacto negativo en Coapa, mismo que fue contrarrestado prácticamente días después con la llegada de Guillermo Almada, un entrenador probado en la Liga BBVA MX no solo con Santos, sino con los Tuzos del Pachuca.

André Jardine habla sobre el futuro de Fidalgo en el América

Y es que, después del paso que tuvo por la primera división de España, Guillermo Almada tomó la decisión de regresar a México para dirigir al club más ganador del país. Ante tal situación, luce interesante conocer cuáles son los principales cambios que el uruguayo podrá presentar en el América.

¿Qué cambios tendrá el América con la llegada de Guillermo Almada?

La primera gran característica que se asemeja a Guillermo Almada guarda relación con la oportunidad que le da a los jugadores de las fuerzas básicas del club al que dirige, un hecho que se vio potenciado no solo en Santos Laguna, sino principalmente en el equipo de Hidalgo.

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COMUNICADO OFICIAL



Guillermo Almada, nuevo Director Técnico del Club América

El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores… pic.twitter.com/N7gpeJmMsZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

Ante ello, se espera que las fuerzas básicas del América reciban una nueva oportunidad de la mano del entrenador uruguayo, mismo que se encontrará con una de las mejores canteras que existen en México y que podría generar nuevas oportunidades para futbolistas mexicanos de cara al Mundial del 2030.

Eso sí, dicha situación podría no ser del agrado de las “vacas sagradas” que América tiene en la actualidad. De hecho, en más de una ocasión Almada ha tenido problemas con este tipo de futbolistas en el pasado, motivo por el cual deberá arreglar tal conflicto antes de que este se vuelva un sello de su carrera.

¿Qué jugadores podrían llegar al América de la mano de Guillermo Almada?

La llegada de Guillermo Almada ha hecho que los rumores en cuanto a altas y bajas exploten dentro de Coapa. En este sentido, los dos nombres que han sonado con fuerza en los últimos días son los del lateral derecho Jorge Sánchez, así como el mediocampista Elías Montiel.