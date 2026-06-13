Guillermo Almada tendría un salario gigante en América: ¿Logra ser el mejor pagado de México?

Guillermo Almada transcurre sus primeros días siendo el entrenador oficial del Club América. El uruguayo llegó para cubrir el hueco que dejó André Jardine con su inesperada salida para iniciar un nuevo proyecto deportivo. La directiva le ofreció un contrato por dos años, es decir, hasta junio de 2028 y, además, le habrían prometido uno de los salarios más elevados de toda la Liga BBVA MX.

Almada se encontraba dirigiendo en suelo europeo, por lo que efectuar su regreso al futbol mexicano significó un gran esfuerzo económico para la institución azulcrema. Si bien es cierto que la plantilla necesita refuerzos de renombre, la cúpula más alta del América entiende que, para lograr resultados prometedores, se necesitaba de uno de los estrategas más cotizados y con experiencia que había disponible en el mercado.

Crédito: Mexsport

Guillermo Almada tendría un salario gigante en México

Diversos reportes mencionan que América debió desembolsar una gran cantidad de dinero para convencer al estratega charrúa. En este contexto, la directiva americanista le habría acercado un salario anual de 3 millones de dólares a Almada. Esta cifra equivale a poco más de 51 millones de pesos al cambio actual, cifra que lo coloca como uno de los entrenadores con mayor salario de todo el país.

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El único en superar al uruguay es Antonio Mohamed. Según fuentes, el ‘Turco’ percibe 4 millones de dólares por año en Toluca, siendo el director técnico con mejores ingresos en la Liga BBVA MX. Estas cifras reflejan las prioridades de la directiva en apostar al cien por cien en un técnico probado en el balompié nacional, priorizando el potenciar y revalorizar a los talentos más sobresalientes de las fuerzas básicas.

Los primeros días de Guillermo Almada como DT americanista

Los primeros días de Almada como entrenador del América estuvieron marcados por una idea clara: arrancar rápido, subir la carga física y comenzar a instalar su estilo de intensidad. El uruguayo fue anunciado tras la salida de Jardine y llegó a Coapa para tomar el mando de un equipo que viene de cerrar una etapa histórica, pero que ahora busca una reconstrucción competitiva rumbo al Apertura 2026.

Su primer entrenamiento presencial con el plantel fue el miércoles 10 de junio en las instalaciones de Coapa, después de que el equipo ya había iniciado trabajos con exámenes médicos, pruebas físicas y sesiones dobles bajo parte de su cuerpo técnico.

La prioridad en estos primeros días fue poner a tono a los futbolistas que no están disputando la Copa del Mundo, con una preparación pensada para sostener un modelo más físico, dinámico y de presión alta.