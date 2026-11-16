Hay 2 equipos que pelean por el fichaje de César Montes en la Liga BBVA MX

Mientras Cruz Azul se sorprende por lo que hizo Christian Ebere, la directiva celeste también tiene que estar pendiente de los movimientos que se avecinan en el mercado de fichajes. César Montes vuelve a aparecer como una alternativa para reforzar la defensa, aunque ahora Atlas habría entrado en la disputa por sus servicios de cara al Clausura 2027.

Así como se habla del mercado de fichajes en La Máquina, los Rojinegros también buscan nombres importantes para fortalecer su plantilla. De acuerdo con distintos reportes, el equipo tapatío ya realizó sondeos por el defensor del Lokomotiv de Moscú, quien podría regresar al futbol mexicano después de vivir una experiencia complicada en Rusia.

¿César Montes volverá a la Liga BBVA MX? César Montes quiere volver a la Liga BBVA MX; y estos 3 CLUBES buscarían su fichaje (Instagram: César Montes)

Atlas y Cruz Azul buscan el fichaje de César Montes

Cruz Azul ya había mostrado interés en Montes durante meses anteriores y su nombre continúa relacionado con los planes de la institución para reforzar la zaga. Sin embargo, Atlas apareció como un nuevo competidor y buscaría adelantarse con contactos para conocer las condiciones de una posible transferencia.

El interés por el futbolista mexicano también estaría relacionado con su situación personal. Tras vivir un episodio de tensión por ataques en Rusia, Montes habría considerado cambiar de club para tener mayor tranquilidad con su familia.

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Por ahora, no existe una negociación confirmada ni un acuerdo para su regreso a la Liga BBVA MX. La disputa entre Atlas y Cruz Azul dependerá de las condiciones que establezca el Lokomotiv y de la decisión del propio jugador.

La compleja inversión que se debería hacer por César Montes

Uno de los principales obstáculos para concretar la operación es el costo del defensor. El precio de César Montes ronda los 7.5 millones de euros y tiene contrato vigente con el conjunto ruso hasta 2029.

cesar montes lokomotiv ruso

Por ese motivo, tanto Atlas como Cruz Azul tendrían que preparar una inversión importante y negociar directamente con el Lokomotiv. La cifra representa un desafío para cualquier equipo interesado en incorporarlo para el Clausura 2027.

Atlas busca mejorar su defensa al máximo

Atlas pretende fortalecer su última línea y considera que Montes podría convertirse en una pieza importante para armar una defensa de lujo junto a Jorge Sánchez, quien llegó a los rojinegros en el mercado de pases pasado.

De esta manera, los Zorros podrían competir con Cruz Azul por uno de los defensores mexicanos más cotizados en el mercado. La Máquina tendrá que moverse si pretende quedarse con un futbolista que ya estuvo en su radar.