Atlas podría ser el destino de César Montes, jugador del Lokomotiv, que por temas de seguridad en el país de Rusia estaría valorando tener un nuevo equipo para regresar a la Liga MX, posible escenario por el cual escucharía ofertas para seguir su carrera.

Previo al Mundial del 2026, se decía que América y Cruz Azul estaban seriamente interesados en César Montes, pero al final no hubo ningún movimiento y el Cahorro siguió en aquel recóndito balompié.

Pero ahora, en el contexto de un ataque con drones dirigidos a un tren, en el que César Montes y el equipo estaban, ya se cuestiona ahí la continuidad.

Reportan que la misma familia le ha pedido seguir en otro equipo su carrera ante la preocupación por su integridad en la que estuvo francamente en riesgo.

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César Montes, y los equipos a los cuales podría ir a Liga MX

Si en efecto, César Montes desea regresar, habrá varios equipos interesados en un defensa con dos Mundiales, que aún no llega a los 30 años y con una estatura de 1.95 m de estatura.

Su experiencia en Europa también representa valor, por lo que no será extraño que América lance un guiño o que Cruz Azul lo invite a subirse a la máquina celeste.

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Inclusive también ha surgido la versión de que Chivas, considerando la idea de solo fichar mexicanos, pueda ficharlo de cara al torneo Clausura 2027 de la Liga MX.

Pero en el mapa emerge Atlas, que desearía tener un bombazo de ese calibre en su plantilla para el próximo año fortaleciendo la defensa de los académicos y donde compartiría equipo con Jorge Sánchez a quien conoce bien por su trabajo juntos en Selección Mexicana.

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El tema para Atlas y para los equipos que quieran firmar a César Montes en su retorno a México, es que tiene un valor que sería de 7.5 millones de euros y deberían de negociar con los rusos para pagar por sus servicios pues tiene aún casi tres años de contrato con Lokomotiv.

Atlas, ahora con mayores oportunidades en cuanto economía, podría romper el mercado y ser nota internacional si se llegara a concretar un acuerdo.